पति से अलग होने का फैसला लिया है? एलिमनी को लेकर ये जरूरी बात जान लें

1 of 5 तलाक के बाद खर्च कैसे चलेगा? - फोटो : AI







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शादी टूटने या पति-पत्नी के बीच कानूनी विवाद होने पर अक्सर एलिमनी की बात सामने आती है। आसान भाषा में समझें तो एलिमनी वह आर्थिक मदद है, जो एक पति या पत्नी को दूसरे से मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर तलाक के मामले में पत्नी को अपने आप एलिमनी मिल जाती है। कोर्ट मामले की पूरी स्थिति देखकर फैसला करता है। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में एलिमनी लिया जा सकता है।

2 of 5 एलिमनी - फोटो : freepik.com

हर महिला को अपने आप नहीं मिलती एलिमनी

एलिमनी को लेकर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तलाक होते ही हर महिला को तय रकम मिलना जरूरी नहीं है। मामला पति-पत्नी की स्थिति और उनकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर पत्नी के पास अपनी आमदनी नहीं है या उसके लिए अकेले खर्च चलाना मुश्किल है तो वह आर्थिक मदद की मांग कर सकती है।

3 of 5 एलिमनी - फोटो : freepik.com

नौकरी करने वाली महिला भी मांग सकती है मदद

कई लोगों को लगता है कि नौकरी करने वाली महिला एलिमनी नहीं मांग सकती। लेकिन सिर्फ नौकरी करना ही इसका आधार नहीं होता। महिला की अपनी कमाई और खर्च जैसी बातों को भी देखा जा सकता है। इसी तरह पति की आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है।

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4 of 5 एलिमनी - फोटो : freepik.com

एलिमनी का मकसद क्या है?

एलिमनी का मकसद जरूरतमंद पति या पत्नी को आर्थिक सहारा देना होता है, ताकि अलग होने के बाद रोजमर्रा के जरूरी खर्चों को संभालने में परेशानी न हो। इसमें रहने, खाने और दूसरी जरूरी जरूरतों से जुड़े खर्च शामिल हो सकते हैं।

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