Hindi News
›
Video
›
Utility
›
The scheme is riddled with fake beneficiaries! Will the 24th installment be released on Dussehra?
{"_id":"6ab50cb0fa5cc872240d0482","slug":"the-scheme-is-riddled-with-fake-beneficiaries-will-the-24th-installment-be-released-on-dussehra-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"योजना में फर्जी लाभार्थियों की भरमार! क्या दशहरा पर मिलेगी 24वीं किस्त?","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
योजना में फर्जी लाभार्थियों की भरमार! क्या दशहरा पर मिलेगी 24वीं किस्त?
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:12 PM IST
Link Copied
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि क्या इस बार दशहरे के मौके पर उनके खाते में 2,000 की रकम पहुंच सकती है?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।