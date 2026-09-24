योजना में फर्जी लाभार्थियों की भरमार! क्या दशहरा पर मिलेगी 24वीं किस्त?

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि क्या इस बार दशहरे के मौके पर उनके खाते में 2,000 की रकम पहुंच सकती है?



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