बात काम की: ईयरबड्स या वायर वाली ईयरफोन? जानें किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और किन्हें नहीं

वायर वाले ईयरफोन और ईयरबड्स में से कौन बेहतर हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में मोबाइल पर गाने सुनने, वीडियो देखने और कॉल करने के लिए ईयरबड्स और वायर वाले इयरफोन दोनों का इस्तेमाल खूब होता है। लोग मोबाइल के स्पीकर पर कम ही चीजों को सुनते हैं।





लोग ईयरबड्स या वायर वाले ईयरफोन लगा लेते हैं और फिर घंटों इन्हें लगाकर रखते हैं और गाने सुनते हैं या फिल्म देखते हैं आदि। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि कानों के लिए ईयरबड्स बेहतर हैं या वायर वाले इयरफोन? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे जान सकते हैं ईयरबड्स या वायर वाले ईयरफोन में से इस्तेमाल के लिए कौन बेहतर हो सकते हैं...