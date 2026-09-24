बिना कुछ करे बुढ़ापे में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, जानें अटल पेंशन योजना के बारे में

आज के इस दौर में लगभग हर कोई चाहता है कि वो अपने आज के खर्चों के साथ कुछ ऐसा करे जिससे उसे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से दिक्कतें न हो। इसके लिए लोग कई अलग-अलग तरह की स्कीम्स में निवेश भी करते हैं।
इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी नियमित आमदनी बनी रहे, तो इसके लिए आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अटल पेंशन योजना के बारे में आगे जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना का लाभ क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन ले सकता है अटल पेंशन योजना का लाभ?
- अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- इसके अलावा व्यक्ति के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है
- 1 अक्तूबर 2022 से जो व्यक्ति आयकरदाता है या पहले आयकरदाता रह चुका है, वह नया अटल पेंशन योजना का खाता नहीं खोल सकता
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अटल पेंशन योजना का लाभ क्या है?
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अटल पेंशन योजना में क्या लाभ मिलता है?
- अटल पेंशन योजना में 5 पेंशन प्लान हैं
- इसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन प्लान है
- आप जो चाहे वो पेंशन प्लान चुन सकते हैं
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कितना करना होता है निवेश?
- जान लें कि अटल पेंशन योजना में योगदान की राशि आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है
- जैसे- 18 साल की उम्र में 5000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को 210 प्रति माह योगदान करना होता है
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- इसी तरह 30 साल की उम्र का व्यक्ति अगर 5000 रुपये की पेंशन चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये देने होते हैं
- जबकि, 40 साल की उम्र में इसी 5000 रुपये की पेंशन विकल्प के लिए मासिक योगदान 1454 रुपये है