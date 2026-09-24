बिना कुछ करे बुढ़ापे में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, जानें अटल पेंशन योजना के बारे में

आज के इस दौर में लगभग हर कोई चाहता है कि वो अपने आज के खर्चों के साथ कुछ ऐसा करे जिससे उसे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से दिक्कतें न हो। इसके लिए लोग कई अलग-अलग तरह की स्कीम्स में निवेश भी करते हैं।





इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी नियमित आमदनी बनी रहे, तो इसके लिए आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अटल पेंशन योजना के बारे में आगे जान सकते हैं...