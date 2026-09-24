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काम की बात: सवारी और मालगाड़ी के इंजन अलग-अलग क्यों होते हैं? नहीं जानते 95% लोग

Thu, 24 Sep 2026 04:23 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 24 Sep 2026 04:23 PM IST
सार

Passenger And Freight Train Engine Differences: सवारी और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाले लोकोमोटिव का डिजाइन उनकी अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

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Why Are Passenger and Freight Train Locomotives Different
क्यों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के इंजन अलग होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

भारतीय रेलवे में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां चलती हैं। जहां पैसेंजर ट्रेनों से एक बड़ी संख्या में यात्री हर रोज सफर करते हैं, तो वहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाने के लिए मालगाड़ी का अहम रोल होता है।



वहीं, पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ियों को खींचने के लिए लोकोमोटिव यानी इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर ट्रेन के लिए एक जैसा इंजन क्यों नहीं लगाया जाता? आप इस बारे में यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं...
Why Are Passenger and Freight Train Locomotives Different
क्यों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के इंजन अलग होते हैं? - फोटो : AdobeStock

यात्री ट्रेन में इंजन में क्या देखा जाता है?

  • यात्री ट्रेनों को कई स्टेशनों पर रुकना पड़ता है
  • इसलिए उन्हें स्टेशन से निकलने के बाद अपेक्षाकृत जल्दी गति पकड़ना जरूरी होता है
  • यात्री सेवाओं में यात्रा का समय भी एक महत्वपूर्ण पहलू है
  • इसी कारण यात्री ट्रेनों के लिए ऐसे लोकोमोटिव उपयोगी होते हैं, जिनमें अधिक गति हासिल करने की क्षमता हो
Why Are Passenger and Freight Train Locomotives Different
क्यों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के इंजन अलग होते हैं? - फोटो : AdobeStock
  • इनका डिजाइन ट्रेन की निर्धारित अधिकतम गति और परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है
  • हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यात्री ट्रेन का इंजन केवल तेज चलने के लिए बनाया गया है
  • उसकी क्षमता ट्रेन के वजन, रूट, ढलान और दूसरे परिचालन कारकों पर भी निर्भर करती है
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Why Are Passenger and Freight Train Locomotives Different
क्यों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के इंजन अलग होते हैं? - फोटो : AI Generated

मालगाड़ी के इंजन में क्या देखा जाता है?

  • मालगाड़ी का मामला पैसेंजर ट्रेनों से बिल्कुल अलग होता है
  • इसमें बड़ी संख्या में वैगन जुड़े होते हैं और ट्रेन का कुल वजन काफी ज्यादा हो सकता है
  • ऐसी ट्रेन को खींचने के लिए इंजन में पर्याप्त ट्रैक्टिव एफर्ट यानी खींचने की क्षमता होना जरूरी है
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Why Are Passenger and Freight Train Locomotives Different
क्यों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के इंजन अलग होते हैं? - फोटो : AI Generated
  • खासकर ढलान वाले मार्गों पर भारी मालगाड़ी को चलाने के लिए लोकोमोटिव की खींचने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है
  • मालगाड़ी को हर स्टेशन पर यात्री ट्रेन की तरह रुकना भी नहीं पड़ता
  • इसलिए उसके संचालन में बहुत ज्यादा गति हासिल करने की बजाय भारी भार को लगातार और सुरक्षित तरीके से खींचना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है
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