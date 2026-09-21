क्या इन्वर्टर पर चलाया जा सकता है इन्वर्टर एसी? नहीं जानते अधिकतर लोग

Inverter AC Tips: गर्मी के मौसम में बिजली कटौती के दौरान एसी चलाने का सवाल अक्सर सामने आता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या घर में लगे सामान्य इन्वर्टर से इन्वर्टर एसी चल सकता है?
नाम एक जैसा होने की वजह से भी लोगों को अक्सर भ्रम होता है। पर शायद हम ये भूल जानते हैं कि इन्वर्टर एसी और बिजली का इन्वर्टर, दोनों अलग-अलग तकनीक पर काम करते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या इन्वर्टर पर इन्वर्टर AC चल सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
इन्वर्टर एसी और घर के इन्वर्टर में क्या अंतर है?
- इन्वर्टर एसी में लगा इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करने का काम करता है
- इससे एसी कमरे के तापमान के अनुसार अपनी क्षमता को एडजस्ट कर सकता है
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क्या इन्वर्टर पर इन्वर्टर AC चल सकता है?
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- वहीं, घर का इन्वर्टर बिजली जाने पर बैटरी में स्टोर ऊर्जा की मदद से उपकरणों को बिजली सप्लाई करता है
- इसलिए सिर्फ एसी के इन्वर्टर होने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी भी घरेलू इन्वर्टर पर आसानी से चल जाएगा
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क्या इन्वर्टर पर इन्वर्टर AC चल सकता है?
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क्या इन्वर्टर पर चल सकता है एसी?
- आमतौर पर घर के इन्वर्टर पर एसी चलाने की सलाह नहीं दी जाती है
- इसके लिए इन्वर्टर की क्षमता, बैटरी की क्षमता और एसी की बिजली खपत जैसे कई फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं
- साथ ही इन्वर्टर की आउटपुट वेवफॉर्म भी मायने रखती है
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क्या इन्वर्टर पर इन्वर्टर AC चल सकता है?
- फोटो : AI Generated
- अगर इन्वर्टर एसी चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो केवल इन्वर्टर की VA रेटिंग देखकर फैसला नहीं करना चाहिए
- एसी की शुरुआती और सामान्य ऑपरेटिंग पावर जरूरत को भी ध्यान में रखना जरूरी है
- यही नहीं, इन्वर्टर की बैटरी की क्षमता देखना भी जरूरी होता है