क्या इन्वर्टर पर चलाया जा सकता है इन्वर्टर एसी? नहीं जानते अधिकतर लोग

क्या इन्वर्टर पर इन्वर्टर AC चल सकता है? - फोटो : Amar Ujala AI

Inverter AC Tips: गर्मी के मौसम में बिजली कटौती के दौरान एसी चलाने का सवाल अक्सर सामने आता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या घर में लगे सामान्य इन्वर्टर से इन्वर्टर एसी चल सकता है?





नाम एक जैसा होने की वजह से भी लोगों को अक्सर भ्रम होता है। पर शायद हम ये भूल जानते हैं कि इन्वर्टर एसी और बिजली का इन्वर्टर, दोनों अलग-अलग तकनीक पर काम करते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...