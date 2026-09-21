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सिलेंडर के पास तेल की बोतल रख रहे हैं? जगह बचाने की ये आदत पड़ सकती है भारी

Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
सार

Avoid Keeping Oil Bottles: रसोई में जगह बचाने के लिए तेल की बोतलें अक्सर गैस सिलेंडर के पास रख दी जाती हैं। लेकिन सिलेंडर के आसपास तेल या दूसरी आग पकड़ने वाली चीजें रखने के बजाय उन्हें चूल्हे और गर्म जगहों से दूर, ठंडी और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।
 

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Why You Should Avoid Keeping Oil Bottles Near the LPG Cylinder in the Kitchen
रसोई में गैस सिलेंडर के बगल में भूलकर भी न रखें ये चीज - फोटो : AI

रसोई में जगह कम हो तो हम अक्सर सामान को वहीं रख देते हैं जहां थोड़ी सी जगह खाली दिखाई देती है। इसी चक्कर में कई घरों में खाना पकाने का तेल या दूसरी तेल की बोतलें गैस सिलेंडर के पास रख दी जाती हैं। देखने में यह जगह बचाने का आसान तरीका लगता है, लेकिन गैस सिलेंडर के आसपास सामान रखने में थोड़ी सावधानी जरूरी है। खाना पकाने वाला तेल आसानी से आग पकड़ सकता है। इसलिए तेल की बोतल को गैस की लौ, गर्म बर्तन या बहुत गर्म सतह के पास रखना सही नहीं माना जाता। सिलेंडर के पास तेल की बोतल रखने का मतलब यह नहीं है कि सिलेंडर अपने आप आग पकड़ लेगा। असली चिंता आसपास मौजूद गर्मी और आग के स्रोत को लेकर होती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why You Should Avoid Keeping Oil Bottles Near the LPG Cylinder in the Kitchen
रसोई में गैस सिलेंडर के बगल में भूलकर भी न रखें ये चीज - फोटो : AI

तेल की बोतल गैस के पास न रखें
अगर बोतल चूल्हे के बहुत पास है और खाना बनाते समय उस पर गर्मी पड़ती रहती है तो तेल और बोतल दोनों अनावश्यक रूप से गर्म हो सकते हैं। इसके अलावा तेल की बोतल गिर जाए या उसका ढक्कन ठीक से बंद न हो तो तेल आसपास फैल सकता है। ऐसी स्थिति में चूल्हे या दूसरी गर्म चीज से संपर्क होने पर आग का खतरा बढ़ सकता है।

Why You Should Avoid Keeping Oil Bottles Near the LPG Cylinder in the Kitchen
रसोई में गैस सिलेंडर के बगल में भूलकर भी न रखें ये चीज - फोटो : Adobe Stock

सिलेंडर के आसपास जगह खाली रखें
गैस सिलेंडर ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसके आसपास अनावश्यक सामान का ढेर न लगा हो। खासकर कपड़े, कागज, प्लास्टिक, तेल की बोतल या दूसरी आसानी से आग पकड़ने वाली चीजें सिलेंडर और चूल्हे के आसपास रखने से बचना चाहिए। रसोई में सामान रखने की जगह कम है तो तेल की बोतल के लिए अलग सूखी और ठंडी जगह तय कर लें। ऐसी जगह बेहतर है जहां सीधी धूप न आती हो और चूल्हे या किसी गर्म उपकरण की गर्मी न पहुंचती हो।

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Why You Should Avoid Keeping Oil Bottles Near the LPG Cylinder in the Kitchen
रसोई में गैस सिलेंडर के बगल में भूलकर भी न रखें ये चीज - फोटो : freepik

तेल की बोतल रखते समय ये गलती न करें
तेल की बोतल को चूल्हे के ठीक बगल में रखने से भी बचें। खाना बनाते समय तेल के छींटे पड़ सकते हैं और बोतल का बाहरी हिस्सा चिपचिपा हो सकता है। इससे बोतल पकड़ते समय हाथ फिसलने का खतरा भी रहता है। इसी तरह तेल को किसी खुले बर्तन में रखने के बजाय अच्छी तरह बंद बोतल में रखें। बोतल में तेल भरते समय बाहर गिरा हुआ तेल भी तुरंत साफ कर दें।

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रसोई में गैस सिलेंडर के बगल में भूलकर भी न रखें ये चीज - फोटो : AI

थोड़ी सी सावधानी जरूरी
रसोई में जगह बचाना जरूरी है, लेकिन गैस सिलेंडर के आसपास सामान ठूंसकर रखना सही तरीका नहीं है। तेल की बोतल को सिलेंडर, चूल्हे और दूसरी गर्म जगहों से थोड़ी दूरी पर रखना आसान और सुरक्षित आदत है। इससे रसोई भी व्यवस्थित रहेगी और आग से जुड़ा अनावश्यक जोखिम भी कम किया जा सकेगा।


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