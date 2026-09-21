फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi

बाइक में फुल टैंक पेट्रोल भरवाना सही या आधा? जानें क्या है बेहतर और क्यों

Mon, 21 Sep 2026 02:34 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 21 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

बाइक में पेट्रोल कितना भरवाना चाहिए? क्या बाइक के टैंक को फुल करवाना चाहिए या फिर इसे आधा भरना सही रहता है? आप इस बारे में यहां जान सकते हैं।

विज्ञापन
Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi
बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

बाइक में पेट्रोल भरवाते समय अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि टंकी फुल करवानी चाहिए या आधी? जहां कुछ लोग हर बार फुल टैंक करवाना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं।



दरअसल, दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं। लेकिन यह मानना सही नहीं है कि आधी टंकी रखने से बाइक का माइलेज अचानक काफी बढ़ जाएगा या फिर फुल टैंक पेट्रोल भरवाने से। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi
बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : AI Generated

क्या आधा टैंक पेट्रोल भरवाना सही है?

  • यह बात काफी आम है कि कम पेट्रोल रखने से बाइक हल्की रहती है और इससे माइलेज बढ़ जाता है
  • तकनीकी तौर पर पेट्रोल का वजन भी बाइक के कुल वजन में शामिल होता है
  • इसलिए कम ईंधन होने पर वजन थोड़ा कम जरूर होता है
Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi
बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : AI Generated
  • पर ये जरूर जान लीजिए कि सामान्य रोजमर्रा की बाइक में इससे मिलने वाला माइलेज का अंतर इतना बड़ा नहीं होता कि सिर्फ आधा टैंक रखने को ही माइलेज बढ़ाने का मुख्य तरीका माना जाए
  • बाइक की माइलेज राइडिंग स्टाइल, ट्रैफिक, टायर प्रेशर, बाइक की स्थिति और स्पीड पर भी निर्भर करता है
विज्ञापन
विज्ञापन
Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi
बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : AI Generated

क्या फुल टैंक करवाना चाहिए?

  • अगर आपको रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या ऐसी जगहों पर जाना होता है जहां पेट्रोल पंप आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे में बाइक का टैंक फुल करवाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है
  • लंबी यात्रा से पहले टैंक में पर्याप्त ईंधन होने से बार-बार पेट्रोल पंप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती
  • खासकर हाईवे या कम पेट्रोल पंप वाले रास्तों पर यह ज्यादा उपयोगी हो सकता है
विज्ञापन
Full Tank or Half Tank Petrol in Bike: Which Is Better bike mein full tank petrol bharwana chahaiye ya nahi
बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : Adobestock
  • इससे आपको जल्दी-जल्दी पेट्रोल पंप पर भी नहीं जाना पड़ता
  • हालांकि, फुल टैंक का मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल को टैंक के मुंह तक भर दिया जाए
  • पेट्रोल भरवाते समय ध्यान रखें कि टैंक को ओवरफिल नहीं करना चाहिए


नोट:- आप बाइक का टैंक आधा फुल करवाना चाहते हैं या फुल। ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है न की माइलेज या किसी और चीज पर।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed