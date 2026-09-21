बाइक में फुल टैंक पेट्रोल भरवाना सही या आधा? जानें क्या है बेहतर और क्यों

बाइक में आधा या फुल टैंक पेट्रोल भरवाना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

बाइक में पेट्रोल भरवाते समय अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि टंकी फुल करवानी चाहिए या आधी? जहां कुछ लोग हर बार फुल टैंक करवाना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं।





दरअसल, दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं। लेकिन यह मानना सही नहीं है कि आधी टंकी रखने से बाइक का माइलेज अचानक काफी बढ़ जाएगा या फिर फुल टैंक पेट्रोल भरवाने से। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...