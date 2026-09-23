फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside

घर से निकलते वक्त सिर्फ गैस देखते हैं? ये 5 छोटी चीजें भी एक नजर में चेक करें

Wed, 23 Sep 2026 04:02 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 04:02 PM IST
सार

घर से निकलते समय ज्यादातर लोग गैस बंद है या नहीं, बस यही देखते हैं। लेकिन घर को कुछ देर के लिए खाली छोड़ने से पहले बिजली के कुछ सामान, नल, खिड़की और दरवाजे जैसी छोटी चीजों पर भी एक नजर डाल लेना जरूरी है। इससे बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
 

विज्ञापन
Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside
घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : AI

घर से बाहर निकलते समय हमारी नजर सबसे पहले गैस के चूल्हे पर जाती है। गैस बंद है या नहीं, यह देखना जरूरी भी है। लेकिन क्या सिर्फ गैस चेक करके घर से निकल जाना काफी है? घर को कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए खाली छोड़ते समय कई ऐसी छोटी चीजें होती हैं, जिन पर ध्यान न देने से बाद में परेशानी हो सकती है। अक्सर जल्दबाजी में हम पंखा, लाइट, नल या खिड़की जैसी चीजों को चेक करना भूल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी चीजों को देखने में ज्यादा समय नहीं लगता। घर से निकलते समय बस कुछ सेकंड का एक छोटा सा चेक आपको बेवजह की परेशानी से बचा सकता है। तो आइए जानते हैं।

Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside
घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले नल जरूर देख लें
घर से निकलने से पहले एक बार किचन, बाथरूम और दूसरे नलों को देख लें। कई बार नल पूरी तरह बंद नहीं होता और धीरे-धीरे पानी टपकता रहता है। अगर घर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो नल अच्छी तरह बंद होना और भी जरूरी है। कहीं पानी की पाइप या नल में लीकेज दिख रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside
घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : एआई जनरेटेड

लाइट और पंखे भी चेक करें
कमरे से निकलते समय एक नजर लाइट और पंखों पर जरूर डालें। जिस कमरे में कोई नहीं है, वहां लाइट या पंखा चालू छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे बिजली की बेवजह खपत होती है। हालांकि फ्रिज जैसे जरूरी उपकरणों को बंद करने की गलती न करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside
घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : Amar Ujala

खिड़कियां ठीक से बंद हैं या नहीं
घर खाली छोड़कर निकल रहे हैं तो खिड़कियों पर भी नजर डालें। खासकर ऐसी खिड़कियां जो बाहर की तरफ खुलती हैं, उन्हें ठीक से बंद कर दें। बारिश, तेज हवा या धूल आने की स्थिति में खुली खिड़की परेशानी बढ़ा सकती है। बालकनी का दरवाजा भी एक बार चेक कर लें।

दरवाजा सिर्फ बंद नहीं, लॉक भी करें
मुख्य दरवाजा बंद करके निकलना और उसे लॉक करना दो अलग बातें हैं। बाहर निकलने से पहले एक बार हैंडल खींचकर भी देख लें कि दरवाजा ठीक से लॉक हुआ है या नहीं। अगर घर में दूसरा प्रवेश द्वार या पीछे का दरवाजा है तो उसे भी जरूर चेक करें।

विज्ञापन
Leaving Home 5 Things You Should Check Besides the Gas Know other details inside
घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : Adobe stock

चार्जर और छोटे बिजली के सामान देखें
मोबाइल चार्जर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक केतली या दूसरे ऐसे सामान जो इस्तेमाल के बाद बंद किए जा सकते हैं, उन्हें एक नजर देख लें। जो उपकरण इस्तेमाल में नहीं हैं और जिन्हें बंद करना सुरक्षित है, उन्हें स्विच से बंद कर दें। लेकिन फ्रिज, वाई-फाई राउटर या सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरणों को जरूरत के हिसाब से चालू ही रहने दें। इन छोटी-छोटी चीजों को चेक करने में मुश्किल से एक मिनट लगेगा। इसलिए घर से निकलते समय सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि नल, लाइट-पंखे, खिड़कियां, दरवाजे और बिजली के सामान पर भी एक नजर डालने की आदत बना लें।

सब्जी का कपड़े वाला थैला कब धोया था? महीनों तक नहीं धोते तो जान लें ये जरूरी बात

फ्रिज के नीचे झाड़ू नहीं पहुंचती? महीनों की जमा धूल को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed