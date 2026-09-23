घर से निकलते वक्त सिर्फ गैस देखते हैं? ये 5 छोटी चीजें भी एक नजर में चेक करें

1 of 5 घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : AI







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घर से बाहर निकलते समय हमारी नजर सबसे पहले गैस के चूल्हे पर जाती है। गैस बंद है या नहीं, यह देखना जरूरी भी है। लेकिन क्या सिर्फ गैस चेक करके घर से निकल जाना काफी है? घर को कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए खाली छोड़ते समय कई ऐसी छोटी चीजें होती हैं, जिन पर ध्यान न देने से बाद में परेशानी हो सकती है। अक्सर जल्दबाजी में हम पंखा, लाइट, नल या खिड़की जैसी चीजों को चेक करना भूल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी चीजों को देखने में ज्यादा समय नहीं लगता। घर से निकलते समय बस कुछ सेकंड का एक छोटा सा चेक आपको बेवजह की परेशानी से बचा सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले नल जरूर देख लें

घर से निकलने से पहले एक बार किचन, बाथरूम और दूसरे नलों को देख लें। कई बार नल पूरी तरह बंद नहीं होता और धीरे-धीरे पानी टपकता रहता है। अगर घर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो नल अच्छी तरह बंद होना और भी जरूरी है। कहीं पानी की पाइप या नल में लीकेज दिख रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

3 of 5 घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : एआई जनरेटेड

लाइट और पंखे भी चेक करें

कमरे से निकलते समय एक नजर लाइट और पंखों पर जरूर डालें। जिस कमरे में कोई नहीं है, वहां लाइट या पंखा चालू छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे बिजली की बेवजह खपत होती है। हालांकि फ्रिज जैसे जरूरी उपकरणों को बंद करने की गलती न करें।

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4 of 5 घर से बाहर जाने की जल्दी में ये गलती न करें - फोटो : Amar Ujala

खिड़कियां ठीक से बंद हैं या नहीं

घर खाली छोड़कर निकल रहे हैं तो खिड़कियों पर भी नजर डालें। खासकर ऐसी खिड़कियां जो बाहर की तरफ खुलती हैं, उन्हें ठीक से बंद कर दें। बारिश, तेज हवा या धूल आने की स्थिति में खुली खिड़की परेशानी बढ़ा सकती है। बालकनी का दरवाजा भी एक बार चेक कर लें।



दरवाजा सिर्फ बंद नहीं, लॉक भी करें

मुख्य दरवाजा बंद करके निकलना और उसे लॉक करना दो अलग बातें हैं। बाहर निकलने से पहले एक बार हैंडल खींचकर भी देख लें कि दरवाजा ठीक से लॉक हुआ है या नहीं। अगर घर में दूसरा प्रवेश द्वार या पीछे का दरवाजा है तो उसे भी जरूर चेक करें।

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