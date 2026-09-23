फ्रिज के नीचे झाड़ू नहीं पहुंचती? महीनों की जमा धूल को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

1 of 5 फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू? - फोटो : AI







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घर की सफाई करते समय हम फर्श, बेड, सोफा और किचन के बाकी हिस्सों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन फ्रिज के नीचे की जगह अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। कई घरों में फ्रिज महीनों तक एक ही जगह खड़ा रहता है और उसके नीचे जमा धूल दिखाई भी नहीं देती। जब कभी फ्रिज को आगे खिसकाया जाता है, तब पता चलता है कि नीचे कितनी गंदगी जमा हो चुकी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज के नीचे क्या-क्या जमा होता है

फ्रिज के नीचे सिर्फ धूल ही नहीं, बल्कि बाल, खाने के छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े और दूसरी महीन गंदगी भी पहुंच सकती है। अगर फ्रिज किचन में रखा है तो आसपास की धूल और चिकनाई भी इस जगह पर जमा हो सकती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर यह गंदगी मोटी परत जैसी बन सकती है।

3 of 5 फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू? - फोटो : एआई जनरेटेड

सिर्फ गंदगी नहीं, फ्रिज की काम करने की क्षमता से भी जुड़ा मामला

फ्रिज के पीछे और नीचे कुछ हिस्सों से गर्मी बाहर निकलती है। इन जगहों पर धूल की मोटी परत जमने से हवा का आना-जाना प्रभावित हो सकता है। इससे फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि हर फ्रिज का डिजाइन अलग होता है, इसलिए इसके असर की मात्रा भी अलग हो सकती है।

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दीवार से चिपकाकर न रखें फ्रिज

यही वजह है कि फ्रिज को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर रखने या उसके नीचे की जगह को पूरी तरह नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। फ्रिज के साथ दी गई जानकारी में सफाई और आसपास जगह रखने से जुड़े निर्देश हों तो उन्हें जरूर देखें।

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