फ्रिज के नीचे झाड़ू नहीं पहुंचती? महीनों की जमा धूल को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

घर की सफाई करते समय हम फर्श, बेड, सोफा और किचन के बाकी हिस्सों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन फ्रिज के नीचे की जगह अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। कई घरों में फ्रिज महीनों तक एक ही जगह खड़ा रहता है और उसके नीचे जमा धूल दिखाई भी नहीं देती। जब कभी फ्रिज को आगे खिसकाया जाता है, तब पता चलता है कि नीचे कितनी गंदगी जमा हो चुकी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
2 of 5
फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू?
- फोटो : एआई जनरेटेड
फ्रिज के नीचे क्या-क्या जमा होता है
फ्रिज के नीचे सिर्फ धूल ही नहीं, बल्कि बाल, खाने के छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े और दूसरी महीन गंदगी भी पहुंच सकती है। अगर फ्रिज किचन में रखा है तो आसपास की धूल और चिकनाई भी इस जगह पर जमा हो सकती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर यह गंदगी मोटी परत जैसी बन सकती है।
3 of 5
फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू?
- फोटो : एआई जनरेटेड
सिर्फ गंदगी नहीं, फ्रिज की काम करने की क्षमता से भी जुड़ा मामला
फ्रिज के पीछे और नीचे कुछ हिस्सों से गर्मी बाहर निकलती है। इन जगहों पर धूल की मोटी परत जमने से हवा का आना-जाना प्रभावित हो सकता है। इससे फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि हर फ्रिज का डिजाइन अलग होता है, इसलिए इसके असर की मात्रा भी अलग हो सकती है।
4 of 5
फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू?
- फोटो : AI Generated
दीवार से चिपकाकर न रखें फ्रिज
यही वजह है कि फ्रिज को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर रखने या उसके नीचे की जगह को पूरी तरह नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। फ्रिज के साथ दी गई जानकारी में सफाई और आसपास जगह रखने से जुड़े निर्देश हों तो उन्हें जरूर देखें।
5 of 5
फ्रिज के नीचे महीनों से नहीं लगाई झाड़ू?
- फोटो : AI Generated
सफाई कैसे करें?
फ्रिज के नीचे सफाई करते समय सबसे पहले उसके आसपास की जगह खाली कर लें। अगर फ्रिज को थोड़ा आगे करना जरूरी हो तो उसे जोर लगाकर अकेले खींचने के बजाय सावधानी बरतें। भारी फ्रिज को खिसकाते समय फर्श और फ्रिज दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। जहां तक आसानी से हाथ या सफाई का सामान पहुंच रहा हो, वहां की धूल और कचरा निकालें। फ्रिज के पीछे लगे हिस्सों पर पानी या गीला कपड़ा सीधे न लगाएं। बिजली से जुड़े हिस्सों की सफाई करते समय खास सावधानी रखें। अगर लंबे समय से फ्रिज के नीचे सफाई नहीं हुई है तो इसे रोज साफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन समय-समय पर जरूर देख लेना चाहिए। महीने-दो महीने में एक बार अपनी सुविधा के हिसाब से इस जगह की जांच कर लेना बेहतर है। इससे छिपी गंदगी समय रहते साफ हो जाएगी और फ्रिज के आसपास का हिस्सा भी साफ-सुथरा रहेगा।
शॉवर के बाद फर्श गीला छोड़ देते हैं? सिर्फ फिसलने का डर नहीं, ये बात भी जान लें
पंखे की सफाई करते समय सिर्फ ब्लेड पोंछते हैं? इस हिस्से में भी जमा होती है धूल