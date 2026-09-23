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सब्जी का कपड़े वाला थैला कब धोया था? महीनों तक नहीं धोते तो जान लें ये जरूरी बात

Wed, 23 Sep 2026 02:54 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 02:54 PM IST
सार

Reusable Vegetable Bag: सब्जी और किराने का सामान लाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़े का थैला अक्सर कई दिनों तक बिना धोए ही चलता रहता है। इसमें सब्जियों की मिट्टी, नमी और खाने की चीजों के छोटे-छोटे कण जमा हो सकते हैं। इसलिए इसे भी समय-समय पर साफ करना जरूरी है।

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Reusable Vegetable Bag Cleaning Why Regular Washing Matters
सब्जी का थैला गंदा छोड़ देते हैं? - फोटो : AI

सब्जी लेने के लिए घर से निकलते समय ज्यादातर लोग कपड़े का थैला उठाना नहीं भूलते। यह हल्का होता है और बार-बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। जिस थैले में रोज सब्जियां, फल और दूसरी खाने-पीने की चीजें आती हैं, उसे आखिरी बार कब धोया था, यह शायद ही किसी को याद रहता है। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जी का थैला साफ न करने से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं।

Reusable Vegetable Bag Cleaning Why Regular Washing Matters
सब्जी का थैला गंदा छोड़ देते हैं? - फोटो : AI

सब्जियों की मिट्टी भी थैले में पहुंचती है
बाजार से लाई गई सब्जियों पर मिट्टी या गंदगी लगी हो सकती है। सब्जियों को थैले में रखने और निकालने के दौरान यह गंदगी कपड़े पर भी लग सकती है। अगर थैला लंबे समय तक साफ न किया जाए तो उसमें मिट्टी और दूसरे छोटे कण जमा होते रहते हैं। खासकर थैले के नीचे वाले हिस्से में यह ज्यादा नजर आ सकता है।

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सब्जी का थैला गंदा छोड़ देते हैं? - फोटो : freepik.com

नमी को नजरअंदाज न करें
कभी-कभी गीली सब्जियां, फल या पत्तेदार सब्जियां थैले में रख दी जाती हैं। इनके कारण कपड़े में नमी आ सकती है। अगर थैला इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सूखता नहीं है और बार-बार इसी तरह इस्तेमाल होता रहता है, तो उसमें बदबू आने की समस्या हो सकती है। नम कपड़े में कुछ तरह के सूक्ष्मजीव भी बढ़ सकते हैं, इसलिए थैले को साफ और सूखा रखना बेहतर है।

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सब्जी का थैला गंदा छोड़ देते हैं? - फोटो : freepik.com

हर बार धोना जरूरी नहीं, लेकिन सफाई टालें भी नहीं
अगर थैले में सिर्फ सूखी और साफ पैकिंग वाली चीजें रखी गई हैं तो हर इस्तेमाल के बाद उसे धोना जरूरी नहीं है। लेकिन सब्जियां, फल या ऐसी चीजें रखने के बाद जिनसे थैला गंदा या गीला हुआ है, उसे साफ करना चाहिए। कपड़े के थैले को धोने के बाद पूरी तरह सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करें।

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सब्जी का थैला गंदा छोड़ देते हैं? - फोटो : freepik.com

थैले को ऐसे रखें साफ
घर आने के बाद सब्जियां निकालकर थैले को कुछ देर खुला रख दें, ताकि उसमें नमी न रहे। अगर थैले पर मिट्टी या सब्जी का रस लग गया है तो उसे ज्यादा दिनों तक ऐसे ही न छोड़ें। धोने के बाद उसे धूप या अच्छी हवा वाली जगह पर अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। इसके अलावा, अलग-अलग काम के लिए अलग थैले रखना भी अच्छी आदत हो सकती है। कपड़े का थैला बार-बार इस्तेमाल करने से कचरा कम करने में मदद मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी सफाई को नजरअंदाज कर दिया जाए। जिस तरह घर में इस्तेमाल होने वाले दूसरे कपड़ों और सामान की सफाई की जाती है, उसी तरह इस रोजमर्रा के थैले को भी समय-समय पर धोना चाहिए।

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