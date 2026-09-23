हर कर्मचारी को पता होना चाहिए: क्या कंपनी बिना किसी कारण के आपको निकाल सकती है? जानें अपने अधिकार

क्या कंपनी कर्मचारी को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

अक्सर कर्मचारियों के मन में सवाल रहता है कि क्या कंपनी बिना कोई कारण बताए अचानक नौकरी खत्म कर सकती है? इसका जवाब हर कर्मचारी के लिए एक जैसा नहीं है। नौकरी की शर्तें नियुक्ति पत्र, सेवा नियमों और लागू श्रम कानूनों पर निर्भर करती हैं।





दरअसल, भारत में 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएं लागू हैं। इनमें Industrial Relations Code, 2020 भी शामिल है। इसलिए बतौर कर्मचारी आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी कंपनी आपको बिना किसी कारण के निकाल सकती है या नहीं। चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में...