दरवाजे के नीचे कपड़ा फंसा देते हैं? धूल रोकने के चक्कर में घर में बढ़ सकती है दूसरी परेशानी

1 of 5 दरवाजे के नीचे कपड़ा लगाकर रखते हैं? - फोटो : AI







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घर में सफाई करने के बाद भी अगर दरवाजे के नीचे से धूल आती रहती है तो कई लोग इसका आसान तरीका निकाल लेते हैं। वे दरवाजे के नीचे कोई पुराना कपड़ा, तौलिया या कपड़े का टुकड़ा फंसा देते हैं। इससे बाहर की धूल और हवा कुछ हद तक रुक जाती है और दरवाजे के नीचे की खाली जगह भी बंद हो जाती है। देखने में यह तरीका आसान लगता है, लेकिन अगर कपड़ा कई दिनों तक वहीं लगा रहे तो घर में दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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रोज फंसा कपड़ा बन सकता है गंदगी की जगह

दरवाजे के नीचे लगा कपड़ा फर्श के बिल्कुल संपर्क में रहता है। घर में आने-जाने के दौरान जूते-चप्पलों से आई धूल, मिट्टी और छोटे कण इसके आसपास जमा हो सकते हैं। कपड़ा इन्हें पकड़ भी लेता है। अगर इसे नियमित रूप से धोया न जाए तो कुछ समय बाद यही कपड़ा गंदगी का स्रोत बन सकता है। खासकर मुख्य दरवाजे पर यह समस्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि बाहर से आने वाली मिट्टी और धूल सबसे पहले इसी हिस्से तक पहुंचती है। कपड़ा गंदा होने के बाद दरवाजा खोलने या बंद करने पर वह गंदगी फर्श पर भी लग सकती है।

3 of 5 दरवाजे के नीचे कपड़ा लगाकर रखते हैं? - फोटो : adobe stock

गीला कपड़ा छोड़ना भी ठीक नहीं

अगर फर्श साफ करते समय दरवाजे के नीचे लगा कपड़ा गीला हो जाए और उसे वहीं छोड़ दिया जाए तो वह देर तक नम रह सकता है। नम और गंदी जगह पर बदबू आने की समस्या हो सकती है। इसलिए फर्श पोछने के बाद दरवाजे के नीचे लगा कपड़ा भी हटा देना चाहिए और उसे अच्छी तरह सुखाना चाहिए।

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4 of 5 दरवाजे के नीचे कपड़ा लगाकर रखते हैं? - फोटो : freepik.com

दरवाजे को खोलने में भी हो सकती है दिक्कत

बहुत मोटा कपड़ा दरवाजे के नीचे फंसाने से दरवाजा खोलने और बंद करने में जोर लगाना पड़ सकता है। बार-बार ऐसा करने से दरवाजे के निचले हिस्से और फर्श के बीच रगड़ बढ़ सकती है। अगर दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो कपड़े को जबरदस्ती फंसाकर रखने के बजाय दरवाजे की नीचे वाली जगह की जांच करना बेहतर है।

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