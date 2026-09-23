तकिया कवर से लेकर तौलिया तक, कितने दिन में धोने चाहिए घर के ये कपड़े? देर की तो बढ़ सकती है परेशानी

1 of 6 इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : AI







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घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, लेकिन उनकी सफाई की बारी आने पर टाल देते हैं। इनमें तकिया कवर, बेडशीट, बाथ टॉवल और किचन के कपड़े सबसे आम हैं। देखने में ये कपड़े साफ नजर आ सकते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल के दौरान इनमें पसीना, नमी, धूल, त्वचा की गंदगी और खाने-पीने के कण जमा होते रहते हैं। एक रिसर्च में लंबे समय तक बिना धोए इस्तेमाल किए गए पिलो कवर पर बैक्टीरिया की काफी मात्रा मिलने की बात कही गई थी। हालांकि, ऐसे आंकड़े इस्तेमाल की आदत, सफाई और वातावरण के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए किसी एक संख्या को हर घर पर लागू करना सही नहीं होगा।

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तौलिया में नमी बनाती है परेशानी

बाथ टॉवल इस्तेमाल करने के बाद अक्सर गीला रहता है। अगर उसे ठीक से सुखाए बिना बार-बार इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए तौलिये को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह फैलाकर सुखाना चाहिए और नियमित रूप से धोना चाहिए।

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किचन के कपड़े पर ज्यादा ध्यान जरूरी

किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े पर तेल, खाने के छोटे कण और नमी लगती रहती है। यही वजह है कि इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। बर्तन पोंछने और किचन की सतह साफ करने के लिए अलग-अलग कपड़े रखना भी बेहतर है। इससे गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैलने का खतरा कम होता है।

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बेडशीट और तकिया कवर कब बदलें

बेडशीट को आम तौर पर सप्ताह में कम से कम एक बार धोना बेहतर माना जाता है। तकिया कवर को तीन से सात दिन में बदलना ठीक रहता है। अगर किसी को एलर्जी है, तबीयत खराब है या पालतू जानवर बिस्तर पर आते हैं तो इन्हें इससे ज्यादा बार बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

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