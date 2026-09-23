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तकिया कवर से लेकर तौलिया तक, कितने दिन में धोने चाहिए घर के ये कपड़े? देर की तो बढ़ सकती है परेशानी

Wed, 23 Sep 2026 03:37 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 03:37 PM IST
सार

तकिया कवर, बेडशीट, तौलिया और किचन के कपड़े रोजाना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन्हें समय पर धोना कई बार नजरअंदाज हो जाता है। इन कपड़ों में पसीना, नमी, धूल और त्वचा की गंदगी जमा होती रहती है। ऐसे में इन्हें सही समय पर धोना जरूरी है।
 

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इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : AI

घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, लेकिन उनकी सफाई की बारी आने पर टाल देते हैं। इनमें तकिया कवर, बेडशीट, बाथ टॉवल और किचन के कपड़े सबसे आम हैं। देखने में ये कपड़े साफ नजर आ सकते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल के दौरान इनमें पसीना, नमी, धूल, त्वचा की गंदगी और खाने-पीने के कण जमा होते रहते हैं। एक रिसर्च में लंबे समय तक बिना धोए इस्तेमाल किए गए पिलो कवर पर बैक्टीरिया की काफी मात्रा मिलने की बात कही गई थी। हालांकि, ऐसे आंकड़े इस्तेमाल की आदत, सफाई और वातावरण के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए किसी एक संख्या को हर घर पर लागू करना सही नहीं होगा।

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इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : instagram

तौलिया में नमी बनाती है परेशानी
बाथ टॉवल इस्तेमाल करने के बाद अक्सर गीला रहता है। अगर उसे ठीक से सुखाए बिना बार-बार इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए तौलिये को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह फैलाकर सुखाना चाहिए और नियमित रूप से धोना चाहिए।

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इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : Adobe Stock

किचन के कपड़े पर ज्यादा ध्यान जरूरी
किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े पर तेल, खाने के छोटे कण और नमी लगती रहती है। यही वजह है कि इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। बर्तन पोंछने और किचन की सतह साफ करने के लिए अलग-अलग कपड़े रखना भी बेहतर है। इससे गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैलने का खतरा कम होता है।

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इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : Adobe

बेडशीट और तकिया कवर कब बदलें
बेडशीट को आम तौर पर सप्ताह में कम से कम एक बार धोना बेहतर माना जाता है। तकिया कवर को तीन से सात दिन में बदलना ठीक रहता है। अगर किसी को एलर्जी है, तबीयत खराब है या पालतू जानवर बिस्तर पर आते हैं तो इन्हें इससे ज्यादा बार बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

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इन घरेलू कपड़ों की सफाई का रखें हिसाब - फोटो : freepik

सिर्फ साफ दिखने पर भरोसा न करें
घर के कपड़ों को धोने के लिए उन पर बदबू या दाग नजर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई चीजें आंखों से दिखाई नहीं देतीं। नियमित सफाई से कपड़ों में जमा पसीना, धूल और दूसरी गंदगी कम होती रहती है। कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। धूप में सुखाने से कुछ बैक्टीरिया की संख्या कम होने में मदद मिल सकती है, लेकिन सिर्फ धूप में रखने को धुलाई का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह गर्म पानी कुछ गंदगी और बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन कपड़े को उचित डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोना भी जरूरी है।

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