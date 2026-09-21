यात्रीगण ध्यान दें: क्या ट्रेन में घी ले जाना है मना? बैग में रखने से पहले जान लें रेलवे के नियम

ट्रेन में घी ले जा सकते हैं या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways: ट्रेन से लंबा सफर करते समय कई यात्री घर का बना खाना और खाने-पीने की दूसरी चीजें भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में घी भी सामान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या ट्रेन में घी लेकर जा सकते हैं?





दरअसल, भारतीय रेलवे के घी को लेकर कुछ नियम हैं जिसके कारण आपके लिए इस नियम को जानना जरूरी हो जाता है और इसका पालन करना भी। चलिए जानते हैं रेलवे के घी से जुड़े नियम के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...