यात्रीगण ध्यान दें: क्या ट्रेन में घी ले जाना है मना? बैग में रखने से पहले जान लें रेलवे के नियम

Indian Railways: ट्रेन से लंबा सफर करते समय कई यात्री घर का बना खाना और खाने-पीने की दूसरी चीजें भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में घी भी सामान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या ट्रेन में घी लेकर जा सकते हैं?
दरअसल, भारतीय रेलवे के घी को लेकर कुछ नियम हैं जिसके कारण आपके लिए इस नियम को जानना जरूरी हो जाता है और इसका पालन करना भी। चलिए जानते हैं रेलवे के घी से जुड़े नियम के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन में घी ले जा सकते हैं या नहीं?
- फोटो : AdobeStock
क्या ट्रेन में घी ले जा सकते हैं?
- दरअसल, रेलवे के सामान नियमों में ऑयली चीजों जैसे तेल, घी और पेंट्स को सामान्य रूप से सामान के तौर पर स्वीकार नहीं करने वाली वस्तुओं में शामिल किया गया है
- हालांकि, इसी नियम में घी के लिए एक विशेष छूट भी दी गई है
- रेलवे के नियम के मुताबिक, एक यात्री 20 किलोग्राम तक घी अपने साथ ट्रेन में ले जा सकता है
- हालांकि, इसके लिए घी को सुरक्षित तरीके से पैक करके टिन में रखना जरूरी है
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ट्रेन में घी ले जा सकते हैं या नहीं?
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क्या बैग में रखकर घी ले जा सकते हैं?
- यहां सबसे जरूरी बात पैकिंग की है
- घी को इस तरह रखना चाहिए कि यात्रा के दौरान उसके फैलने या रिसने की संभावना कम हो
- रेलवे के सामान संबंधी नियमों में भी सामान की उचित पैकिंग पर जोर दिया गया है
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ट्रेन में घी ले जा सकते हैं या नहीं?
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- सुरक्षित पैकिंग नहीं होने पर सामान को बुक करने में परेशानी हो सकती है
- इसलिए अगर आप घर से घी लेकर ट्रेन में सफर करने वाले हैं, तो उसे अच्छी तरह बंद कंटेनर या टिन में रखें
- कंटेनर को बैग के अंदर भी इस तरह रखें कि दबाव पड़ने पर ढक्कन खुलने की संभावना न हो
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ट्रेन में घी ले जा सकते हैं या नहीं?
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ट्रेन में घी ले जाना है, तो किन बातों का ध्यान रखें?
- अगर आप ट्रेन में घी ले जा रहे हैं तो कंटेनर अच्छी तरह बंद करके रखें
- घी को लीक-प्रूफ तरीके से पैक करें
- सामान को इस तरह रखें कि दूसरे यात्रियों के सामान को नुकसान न पहुंचे
- साथ ही 20 किलो से अधिक घी पैक करने से बचें