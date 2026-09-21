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टीवी के ऊपर शोपीस रखना कहीं पड़ न जाए भारी, छोटी सी गलती कर सकती है नुकसान

Mon, 21 Sep 2026 01:03 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 01:03 PM IST
सार

TV Safety: टीवी के ऊपर सजावटी सामान रखने से पहले यह देखना जरूरी है कि उससे टीवी की गर्मी बाहर निकलने की जगह तो नहीं रुक रही। भारी, अस्थिर या पानी वाली चीजें टीवी के ऊपर रखने से बचना चाहिए।

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Is It Safe to Keep Decorative Items on Top of a TV
टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : AI

घर में टीवी सिर्फ मनोरंजन का सामान नहीं रह गया है, बल्कि कई लोग इसे कमरे की सजावट का भी हिस्सा मानते हैं। इसी वजह से टीवी के ऊपर छोटी मूर्तियां, फोटो फ्रेम, फूलदान, शोपीस या दूसरी सजावटी चीजें रख दी जाती हैं। देखने में यह अच्छा लगता है, लेकिन टीवी चालू होने के बाद उसके ऊपर सामान रखना हमेशा सही नहीं होता। खासकर अगर टीवी और सजावटी सामान के बीच जगह बहुत कम हो तो यह आदत परेशानी खड़ी कर सकती है।

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टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : एआई जनरेटेड

टीवी को भी चाहिए थोड़ी खुली जगह
टीवी चलने के दौरान उसके अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से गर्म होते हैं। ज्यादातर टीवी इस गर्मी को पीछे और आसपास की खुली जगह के जरिए बाहर निकालते हैं। इसलिए टीवी के चारों तरफ थोड़ी जगह रखना जरूरी होता है। अगर ऊपर कोई बड़ा सामान रख दिया जाए और उससे हवा का रास्ता रुक रहा हो, तो गर्मी बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है। हर टीवी का डिजाइन अलग होता है, इसलिए टीवी के ऊपर कितनी जगह चाहिए, इसके लिए उसके साथ मिले निर्देशों को देखना सबसे सही तरीका है। खासकर दीवार पर लगे टीवी में उसके आसपास की जगह को पूरी तरह सामान से भर देना ठीक नहीं है।

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टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : AI

भारी सामान रखने से बचें
टीवी के ऊपर भारी फूलदान, कांच की चीज या कोई ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जो आसानी से गिर सकती हो। टीवी की हल्की कंपन, सफाई करते समय हाथ लगना या किसी चीज के टकराने से सामान नीचे गिर सकता है। इससे टीवी की स्क्रीन या आसपास रखा सामान टूट सकता है।nअगर टीवी के ऊपर कोई शोपीस रखना ही है, तो हल्की और स्थिर चीज रखें। लेकिन वह टीवी के वेंट या हवा निकलने वाली जगह को न ढके, इसका ध्यान रखना जरूरी है।

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टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : Adobe Stock

पानी वाली चीजों से खास सावधानी
टीवी के ऊपर पानी से भरा फूलदान, गमला या कोई दूसरी तरल चीज रखना बिल्कुल समझदारी नहीं है। गलती से पानी गिरने पर वह टीवी के अंदर जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह टीवी के ऊपर अगर धूल जमा करने वाली बहुत सारी सजावटी चीजें रखी हैं तो सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए।

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टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : Adobe Stock

टीवी के ऊपर कम सामान ही रखें
टीवी के ऊपर की जगह को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें रखने के बजाय उसे थोड़ा खाली रखना बेहतर है। इससे टीवी के आसपास हवा की जगह बनी रहती है और सफाई करना भी आसान होता है। अगर टीवी के साथ कोई अलग सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग डिवाइस या स्पीकर रखा है, तो उसके वेंटिलेशन का रास्ता भी बंद नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर टीवी के ऊपर सजावट करना अपने आप में हर स्थिति में गलत नहीं है, लेकिन टीवी के हवा निकलने वाले हिस्सों को ढकना, भारी सामान रखना या पानी वाली चीजें ऊपर रखना जोखिम बढ़ा सकता है। टीवी की बनावट और कंपनी के निर्देशों के हिसाब से आसपास खुली जगह रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

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