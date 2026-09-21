टीवी के ऊपर शोपीस रखना कहीं पड़ न जाए भारी, छोटी सी गलती कर सकती है नुकसान

1 of 5 टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : AI







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घर में टीवी सिर्फ मनोरंजन का सामान नहीं रह गया है, बल्कि कई लोग इसे कमरे की सजावट का भी हिस्सा मानते हैं। इसी वजह से टीवी के ऊपर छोटी मूर्तियां, फोटो फ्रेम, फूलदान, शोपीस या दूसरी सजावटी चीजें रख दी जाती हैं। देखने में यह अच्छा लगता है, लेकिन टीवी चालू होने के बाद उसके ऊपर सामान रखना हमेशा सही नहीं होता। खासकर अगर टीवी और सजावटी सामान के बीच जगह बहुत कम हो तो यह आदत परेशानी खड़ी कर सकती है।

2 of 5 टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : एआई जनरेटेड

टीवी को भी चाहिए थोड़ी खुली जगह

टीवी चलने के दौरान उसके अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से गर्म होते हैं। ज्यादातर टीवी इस गर्मी को पीछे और आसपास की खुली जगह के जरिए बाहर निकालते हैं। इसलिए टीवी के चारों तरफ थोड़ी जगह रखना जरूरी होता है। अगर ऊपर कोई बड़ा सामान रख दिया जाए और उससे हवा का रास्ता रुक रहा हो, तो गर्मी बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है। हर टीवी का डिजाइन अलग होता है, इसलिए टीवी के ऊपर कितनी जगह चाहिए, इसके लिए उसके साथ मिले निर्देशों को देखना सबसे सही तरीका है। खासकर दीवार पर लगे टीवी में उसके आसपास की जगह को पूरी तरह सामान से भर देना ठीक नहीं है।

3 of 5 टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : AI

भारी सामान रखने से बचें

टीवी के ऊपर भारी फूलदान, कांच की चीज या कोई ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जो आसानी से गिर सकती हो। टीवी की हल्की कंपन, सफाई करते समय हाथ लगना या किसी चीज के टकराने से सामान नीचे गिर सकता है। इससे टीवी की स्क्रीन या आसपास रखा सामान टूट सकता है।nअगर टीवी के ऊपर कोई शोपीस रखना ही है, तो हल्की और स्थिर चीज रखें। लेकिन वह टीवी के वेंट या हवा निकलने वाली जगह को न ढके, इसका ध्यान रखना जरूरी है।

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4 of 5 टीवी के ऊपर फूलदान और शोपीस रखने वालों सावधान - फोटो : Adobe Stock

पानी वाली चीजों से खास सावधानी

टीवी के ऊपर पानी से भरा फूलदान, गमला या कोई दूसरी तरल चीज रखना बिल्कुल समझदारी नहीं है। गलती से पानी गिरने पर वह टीवी के अंदर जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह टीवी के ऊपर अगर धूल जमा करने वाली बहुत सारी सजावटी चीजें रखी हैं तो सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए।

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