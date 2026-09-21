ध्यान दें: क्या एक साथ चला सकते हैं फ्रिज, एसी और पानी की मोटर? यहां जानें जवाब

क्या AC, फ्रिज और मोटर एक साथ चला सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी के मौसम में घर में कई बिजली के उपकरण एक साथ चलते हैं। फ्रिज लगातार चालू रहता है। यही नहीं, जहां एसी कई घंटे चलता है, तो वहीं पानी की जरूरत होने पर मोटर भी चलानी पड़ती है।





ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या फ्रिज, एसी और पानी की मोटर को एक साथ चलाना सुरक्षित है? अक्सर लोग इन्हें लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रिज, एसी और पानी की मोटर को क्या साथ में चला सकते हैं या नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...