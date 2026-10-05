जरूरत की खबर: हर महीने बिल की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं, ये सिस्टम बना लेगा आपका काम आसान

1 of 5 बार-बार भूल जाते हैं बिल भरना? - फोटो : एआई







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हर महीने घर का खर्च संभालते हुए कई तरह के बिल और ईएमआई भरने पड़ते हैं। बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, सोसाइटी मेंटेनेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड और लोन की ईएमआई तक, इनकी तारीख भी अलग-अलग होती है। ऐसे में किसी एक पेमेंट की डेडलाइन भूल जाना आम बात है। इसके बाद लेट फीस, अतिरिक्त चार्ज या पेमेंट फेल होने जैसी परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हर बिल की तारीख याद रखने के बजाय पेमेंट का एक आसान सिस्टम बना लिया जाए।

2 of 5 बार-बार भूल जाते हैं बिल भरना? - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले बनाएं बिलों की मास्टर लिस्ट

सबसे आसान तरीका है कि महीने के सभी जरूरी बिल और ईएमआई की एक लिस्ट बना लें। इसमें घर का किराया, लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, बिजली-पानी, मोबाइल, इंटरनेट, इंश्योरेंस और जरूरी सब्सक्रिप्शन शामिल कर सकते हैं। हर बिल के सामने उसकी ड्यू डेट और अनुमानित रकम लिख दें। यह लिस्ट मोबाइल के नोट्स, एक्सेल या किसी दूसरी सुविधाजनक जगह पर रखी जा सकती है।

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ड्यू डेट से पहले लगाएं अलर्ट

सिर्फ बिल की आखिरी तारीख का रिमाइंडर लगाने से बेहतर है कि पहले से दो अलर्ट लगाएं। पहला रिमाइंडर करीब एक सप्ताह पहले और दूसरा ड्यू डेट से एक-दो दिन पहले रखें। इससे अकाउंट में पैसे रखने या पेमेंट से जुड़ी किसी परेशानी को समय रहते ठीक करने का मौका मिल जाएगा।

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4 of 5 बार-बार भूल जाते हैं बिल भरना? - फोटो : अमर उजाला

हर बिल में ऑटो-पे जरूरी नहीं

कुछ तय रकम वाले पेमेंट के लिए ऑटो-पे सुविधा काम की हो सकती है। इससे ड्यू डेट भूलने का खतरा कम होता है। लेकिन हर बिल को ऑटो-पे पर डालना जरूरी नहीं है। जिन बिलों की रकम हर महीने बदलती है, उनका स्टेटमेंट देखकर पेमेंट करना बेहतर हो सकता है। ऑटो-पे चालू होने के बाद भी बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट पर नजर जरूर रखें।

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