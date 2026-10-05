काम की खबर: आधार बायोमेट्रिक लॉक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें क्यों जरूरी है ये सेटिंग

1 of 5 आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : एआई







Link Copied



आधार कार्ड आज के समय में हमारी पहचान से जुड़े सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। कई सरकारी सेवाओं से लेकर बैंकिंग और दूसरी सुविधाओं में आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आधार से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा भी काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके आधार के बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो यूआईडीएआई की बायोमेट्रिक लॉक सुविधा आपके काम आ सकती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : AI Generated

बायोमेट्रिक लॉक आखिर है क्या?

बायोमेट्रिक लॉक का मतलब है कि आप अपने आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक कर सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पर फिंगरप्रिंट और आईरिस जैसी जानकारी शामिल होती है। लॉक करने के बाद इन बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा सकता। यानी कोई सेवा अगर आपके आधार के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मांग करती है तो लॉक रहने की स्थिति में वह ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होगा।

3 of 5 आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : UIDAI

गलत इस्तेमाल का खतरा होगा कम

बायोमेट्रिक लॉक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके आधार बायोमेट्रिक के जरिए होने वाले ऑथेंटिकेशन का खतरा कम हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा काम की हो सकती है जो अपने आधार बायोमेट्रिक के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक लॉक को बैंक खाते से पैसे निकलने पर हर तरह की रोक के तौर पर नहीं समझना चाहिए। यह मुख्य रूप से आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को रोकता है। इसलिए इसे आधार सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के तौर पर देखना सही है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : AI

जरूरत पड़े तो दोबारा अनलॉक कर सकते हैं

बायोमेट्रिक लॉक हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आपको किसी ऐसी वैध सेवा का इस्तेमाल करना है जहां आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी है तो आप पहले अपने बायोमेट्रिक को अनलॉक कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद इसे फिर से लॉक किया जा सकता है। यूआईडीएआई की यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो अपने आधार के इस्तेमाल पर ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं।

विज्ञापन