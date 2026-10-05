फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar

काम की खबर: आधार बायोमेट्रिक लॉक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें क्यों जरूरी है ये सेटिंग

Mon, 05 Oct 2026 10:51 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 05 Oct 2026 10:51 AM IST
सार

Aadhaar Biometric Lock: आधार में बायोमेट्रिक लॉक की सुविधा आपकी फिंगरप्रिंट और आईरिस जैसी जानकारी के जरिए होने वाले ऑथेंटिकेशन को रोकने में मदद करती है। जरूरत पड़ने पर इसे अनलॉक भी किया जा सकता है।
 

विज्ञापन
Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar
आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : एआई

आधार कार्ड आज के समय में हमारी पहचान से जुड़े सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। कई सरकारी सेवाओं से लेकर बैंकिंग और दूसरी सुविधाओं में आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आधार से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा भी काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके आधार के बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो यूआईडीएआई की बायोमेट्रिक लॉक सुविधा आपके काम आ सकती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar
आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : AI Generated

बायोमेट्रिक लॉक आखिर है क्या?
बायोमेट्रिक लॉक का मतलब है कि आप अपने आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक कर सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पर फिंगरप्रिंट और आईरिस जैसी जानकारी शामिल होती है। लॉक करने के बाद इन बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा सकता। यानी कोई सेवा अगर आपके आधार के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मांग करती है तो लॉक रहने की स्थिति में वह ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होगा।

Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar
आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : UIDAI

गलत इस्तेमाल का खतरा होगा कम
बायोमेट्रिक लॉक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके आधार बायोमेट्रिक के जरिए होने वाले ऑथेंटिकेशन का खतरा कम हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा काम की हो सकती है जो अपने आधार बायोमेट्रिक के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक लॉक को बैंक खाते से पैसे निकलने पर हर तरह की रोक के तौर पर नहीं समझना चाहिए। यह मुख्य रूप से आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को रोकता है। इसलिए इसे आधार सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के तौर पर देखना सही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar
आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : AI

जरूरत पड़े तो दोबारा अनलॉक कर सकते हैं
बायोमेट्रिक लॉक हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आपको किसी ऐसी वैध सेवा का इस्तेमाल करना है जहां आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी है तो आप पहले अपने बायोमेट्रिक को अनलॉक कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद इसे फिर से लॉक किया जा सकता है। यूआईडीएआई की यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो अपने आधार के इस्तेमाल पर ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं।

विज्ञापन
Aadhaar Biometric Lock Know Its Benefits and How It Protects Your Aadhaar
आधार कार्ड वालों के लिए काम की खबर - फोटो : Adobe Stock

इस बात का रखें ध्यान
 हालांकि, बायोमेट्रिक लॉक करने के बाद यह जरूर ध्यान रखें कि जरूरत पड़ने पर वैध आधार आधारित सेवा इस्तेमाल करने से पहले इसे अनलॉक करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको अपने आधार के बायोमेट्रिक के गलत इस्तेमाल की चिंता रहती है तो बायोमेट्रिक लॉक एक उपयोगी सुरक्षा सुविधा हो सकती है।

न ऑर्डर किया, न सामान मंगाया, फिर भी आया डिलीवरी कॉल; ओटीपी दिया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहे तो सिर्फ बिजली की बर्बादी नहीं, ये नुकसान भी हो सकता है

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed