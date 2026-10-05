अलर्ट: नवरात्रि पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले सावधान! एक क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता, जानें कैसे बचें

नवरात्रि के दिनों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूजा का सामान, घर की चीजें और दूसरे जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल करते हैं। त्योहार के मौके पर कंपनियों की तरफ से छूट और ऑफर भी दिखाई देते हैं। इसी का फायदा साइबर ठग उठाने की कोशिश करते हैं।





दरअसल, कई बार मोबाइल पर ऐसा मैसेज आता है, जिसमें भारी डिस्काउंट, कूपन या सीमित समय वाले ऑफर का दावा किया जाता है। इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही ठगी कर ली जाती है। ऐसे में अगर आप इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप एक छोटी सी गलती के कारण ठगी का शिकार हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...