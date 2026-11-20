How to Change Boarding Station IRCTC: भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और कई बार यात्रा के दौरान योजना में बदलाव होने पर उन्हें बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी टिकट किसी स्टेशन से बुक है, लेकिन आप ट्रेन रूट के किसी अगले स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं, तो रेलवे आपको इसकी सुविधा देता है।
हालांकि, बिना नियम जाने स्टेशन बदलने से यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। नई व्यवस्था के तहत यात्री चार्ट बनने से पहले तक या तय समय सीमा में ऑनलाइन व काउंटर से बदलाव कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने के क्या फायदे, नुकसान हैं।
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स्टेशन बदलने के फायदे क्या?
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स्टेशन बदलने के फायदे क्या?
- अगर आपका घर या काम किसी अगले स्टेशन के पास है, तो बोर्डिंग स्टेशन बदलकर आप आसानी से वहीं से ट्रेन पकड़ सकते हैं।
- इससे आपका समय और अतिरिक्त यात्रा खर्च बचता है साथ ही आपकी सीट भी सुरक्षित बनी रहती है।
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स्टेशन बदलने के नुकसान क्या?
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स्टेशन बदलने के नुकसान क्या?
- नया बोर्डिंग स्टेशन चुनते ही आप पुराने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का अधिकार खो देते हैं।
- अगर आप पुराने स्टेशन से चढ़ते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट मानकर जुर्माना लगा सकता है।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे
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बदलाव करने का नियम क्या?
- केवल कन्फर्म या आरएसी टिकट पर ही बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है, वेटिंग टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलती।
- आप केवल एक बार और आगे के स्टेशन के लिए ही बदलाव कर सकते हैं, पीछे के स्टेशन के लिए नहीं।
- साथ ही आप सिर्फ ट्रेन के समय से आधे घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
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Indian Railways
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कैसे और कब बदलें स्टेशन?
- आप आईआरसीटीसी वेबसाइट, एप या रेलवे काउंटर के जरिए चार्ट बनने या तय समय सीमा से पहले स्टेशन बदल सकते हैं।
- बदलाव करने से पहले अपनी यात्रा की पक्की योजना बना लें क्योंकि दोबारा बदलाव संभव नहीं होता।