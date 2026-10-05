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यात्रीगण ध्यान दें: आज से कई रूट की कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

Mon, 05 Oct 2026 10:49 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 05 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

Train Cancelled: अगर आपने भी कहीं जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक की है, तो जान लें कि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर तक कैंसिल रहने वाली हैं।

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Train Cancelled: indian railways cancelled many trains check here list railway ne kai trains cancel ki
किस रूट की कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : Amar Ujala

Cancelled Train List: भारतीय रेलवे हर रोज एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन करता है। एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे-तीसरे राज्य या उससे भी अधिक दूरी हर रोज ये ट्रेनें पूरी करती हैं।



पर कई बार हम कहीं सफर पर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं। जैसे- आज यानी 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर के बीच कई ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन से रूट की और कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आप इन कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट अगली स्लाइड्स में देख सकते हैं...
Train Cancelled: indian railways cancelled many trains check here list railway ne kai trains cancel ki
किस रूट की कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : AdobeStock

क्यों की गई हैं ट्रेनें कैंसिल?

  • दरअसल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और पालम रेलवे स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा काम होना है
  • इसलिए भारतीय रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है
  • जबकि, कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाने का फैसला भी लिया गया है जिसमें भुज-दिल्ली, भुज बरेली जैसी ट्रेनें शामिल हैं
Train Cancelled: indian railways cancelled many trains check here list railway ne kai trains cancel ki
कौन-कौन सी ट्रेनें और कब-कब हुई हैं कैंसिल? दिल्ली-जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन 5 अक्तूबर को रद्द हुई सिरसा-तिलक ब्रिज ट्रेन 7 अक्तूबर को कैंसिल दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज ट्रेन 7 अक्तूबर को कैसिल - फोटो : AdobeStock

कौन-कौन सी ट्रेनें और कब-कब हुई हैं कैंसिल?

दिल्ली-जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन
5 अक्तूबर को रद्द हुई

सिरसा-तिलक ब्रिज ट्रेन
7 अक्तूबर को कैंसिल

दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज ट्रेन
7 अक्तूबर को कैसिल

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किस रूट की कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : AdobeStock
जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन
6 अक्तूबर को कैंसिल

चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनल ट्रेन
7 अक्तूबर के लिए रद्द

जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन

7 अक्तूबर को कैंसिल
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किस रूट की कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : AdobeStock

बांद्रा टर्मिनस-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन
8 अक्तूबर को कैंसिल

अजमेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी ट्रेन
7 अक्तूबर को रद्द

सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ ट्रेन
6 अक्तूबर को कैंसिल

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