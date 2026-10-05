यात्रीगण ध्यान दें: आज से कई रूट की कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले यहां देखें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

Cancelled Train List: भारतीय रेलवे हर रोज एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन करता है। एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे-तीसरे राज्य या उससे भी अधिक दूरी हर रोज ये ट्रेनें पूरी करती हैं।





पर कई बार हम कहीं सफर पर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं। जैसे- आज यानी 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर के बीच कई ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन से रूट की और कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आप इन कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट अगली स्लाइड्स में देख सकते हैं...