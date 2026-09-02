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वन विभाग अनुमति प्रक्रिया: पेड़ काटने की अनुमति कहां से और कैसे मिलती है? जानें पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:11 PM IST
सार
UP Forest Department Website: पेड़ काटने को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर इसकी अनुमति कैसे लेनी होती है। बता दें कि पेड़ काटने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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पेड़ काटने की अनुमति उत्तर प्रदेश
- फोटो : AI
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Tree Cutting Permission Uttar Pradesh: अपने घर, खेत या जमीन से किसी सूखे या खतरनाक पेड़ को काटने से पहले कानूनी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अनुमति पेड़ काटना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नीम, पीपल, शीशम, आम और महुआ जैसे कई महत्वपूर्ण और संरक्षित पेड़ श्रेणी में आते हैं जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं काटा जा सकता।
पेड़ काटने की वैध अनुमति पाने के लिए आपको वन विभाग या स्थानीय निकाय के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और पारदर्शी बनाई गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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उत्तर प्रदेश में वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
उत्तर प्रदेश में वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल
उत्तर प्रदेश में पेड़ काटने की अनुमति के लिए आपको राज्य के वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (upforest.gov.in) पर विजिट करना होता है।
इसके अलावा कई स्थानीय निकायों और नगर निगमों के अपने ऑनलाइन पोर्टल या एप्स भी हैं जिनके जरिए आप घर बैठे आसानी से पेड़ कटाई के लिए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारियां और निर्देश (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Freepik
ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारियां और निर्देश
आवेदन करते समय आपको अपनी जमीन से जुड़ी सही जानकारी, पेड़ की सटीक प्रजाति, उसकी मोटाई, ऊंचाई और काटने का ठोस कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
साथ ही जमीन के कागजात जैसे खतौनी या मालिकाना हक के दस्तावेज और पहचान पत्र की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होता है।
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नए पौधे लगाने और शपथ-पत्र का नियम
- फोटो : Freepik
नए पौधे लगाने और शपथ-पत्र का नियम
पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार काटे जाने वाले हर एक पेड़ के बदले आपको कम से कम 10 नए पौधे लगाने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको यह शपथ-पत्र भी देना होता है कि आप उन नए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे।
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अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अंतिम अनुमति
- फोटो : Adobe stock
अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अंतिम अनुमति
आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन और सभी दस्तावेज जमा करने के बाद वन विभाग या संबंधित ट्री ऑफिसर द्वारा आपकी जमीन का भौतिक निरीक्षण किया जाता है।
सभी जांच प्रक्रिया पूरी होने और नियमों के सही पाए जाने के बाद विभाग द्वारा विधिवत अनुमति पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद ही पेड़ काटना वैध माना जाता है।
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