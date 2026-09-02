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जानना जरूरी: क्या है आयुष्मान कार्ड का फायदा और कौन बनवा सकता है? आवेदन से पहले यहां जानें सबकुछ
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:03 PM IST
सार
आयुष्मान कार्ड क्या आप भी बनवाना चाहते हैं? तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या आपका ये कार्ड बन सकता है या नहीं। क्योंकि सिर्फ पात्र लोगों के ही ये बन सकते हैं।
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आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है?
- फोटो : Amar Ujala AI
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देश में चलने वाली कई अलग-अलग योजनाओं के जरिए मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। किसी योजना के तहत आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, तो किसी योजना में कोई अन्य मदद।
इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी काफी चर्चा में है जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं। ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता चेक कर लें। चलिए जानते हैं किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है...
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आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है?
- फोटो : Adobe stock photos
आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है?
आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
ये मुफ्त इलाज उन अस्पतालों में मिलता है, जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत हैं
इसमें सरकारी और कई प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं
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आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है?
- फोटो : Amar Ujala
आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
इसका मतलब है कि आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज इस कार्ड से करवा सकते हैं
आपके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है
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आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड?
जो लोग गरीब हैं
जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
जिनका पीएफ नहीं कटता है
जो लोग ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते हैं
जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
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