जानना जरूरी: क्या है आयुष्मान कार्ड का फायदा और कौन बनवा सकता है? आवेदन से पहले यहां जानें सबकुछ

आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिलता है? - फोटो : Amar Ujala AI

देश में चलने वाली कई अलग-अलग योजनाओं के जरिए मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। किसी योजना के तहत आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, तो किसी योजना में कोई अन्य मदद।





इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी काफी चर्चा में है जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं। ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता चेक कर लें। चलिए जानते हैं किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है...