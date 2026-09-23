आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे: क्या आपका बन सकता है आयुष्मान कार्ड या नहीं? हर एक सवाल का जवाब यहां जानें

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। ऐसे में आज यानी 23 सितंबर 2026 बुधवार को इस योजना के आठ साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सरकार के मुताबिक, अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है।





इस योजना के 8 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट भी किया। चलिए जानते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा और साथ ही जानेंगे कि आखिर इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड किन लोगों के बन सकते हैं और किन लोगों के नहीं। आप आगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान सकते हैं...