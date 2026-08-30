घर में झगड़ा होने पर पड़ोसी ने बुला ली पुलिस, तो क्या तुरंत हो सकती है गिरफ्तारी? जानें आपके अधिकार

Police Intervention Domestic Dispute: पारिवारिक या घरेलू विवाद के दौरान अक्सर कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोग या पड़ोसी पुलिस को फोन कर बुला लेते हैं। ऐसे समय पर लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही बैठ जाता है कि क्या पुलिस आते ही घर के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेगी। कानून के मुताबिक, हर छोटे-मोटे पारिवारिक झगड़े में पुलिस तुरंत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।





घरेलू विवादों को हल करने और नागरिकों को बेवजह की कानूनी परेशानी से बचाने के लिए सख्त कानूनी दिशानिर्देश बनाए गए हैं। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि पुलिस के आने पर स्थिति क्या होती है और आपके पास क्या-क्या अधिकार होते हैं।