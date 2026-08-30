घर बैठे महज 15 रुपये में कैसे बनाएं आय प्रमाण पत्र? जानें ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया





अक्सर लोग इसे बनवाने के लिए जन सेवा केंद्रों या तहसील के चक्कर काटते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। लेकिन अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे महज 15 रुपये की सरकारी फीस में आसानी से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए, इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि आय प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है।

आय प्रमाण पत्र एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जिसकी जरूरत छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, राशन कार्ड बनवाने या स्कूल-कॉलेज में दाखिले के समय बार-बार पड़ती है। इतना ही नहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कई बार फॉर्म भरने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ती है। बता दें कि हर राज्य में आय प्रमाण पत्र बनवाने की अलग प्रक्रिया होती है, इस लेख में हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया समझेंगे।