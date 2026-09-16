फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते हैं? बिजली के बिल पर पड़ सकता है सीधा असर

1 of 5 हर थोड़ी देर में फ्रिज खोलने की आदत पड़ सकती है भारी - फोटो : AI







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घर में फ्रिज दिनभर में न जाने कितनी बार खुलता है। कभी पानी निकालने के लिए, कभी सब्जी रखने के लिए तो कभी बस यह देखने के लिए कि अंदर क्या रखा है। कई लोगों को लगता है कि फ्रिज को बार-बार खोलने से बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 हर थोड़ी देर में फ्रिज खोलने की आदत पड़ सकती है भारी - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज का दरवाजा खुलते ही क्या होता है?

जब फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर की ठंडी हवा बाहर निकलती है और कमरे की गर्म हवा अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद होने के बाद फ्रिज को अंदर का तापमान फिर से कम करना पड़ता है। इसके लिए कंप्रेसर कुछ समय तक चलता है।

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कब नहीं होता है ज्यादा असर?

अगर आप दिन में कई बार थोड़ी देर के लिए फ्रिज खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं तो इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन दरवाजा बार-बार खोलना और हर बार काफी देर तक खुला छोड़ना अलग बात है। ऐसी स्थिति में फ्रिज को अंदर की ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि फ्रिज का दरवाजा एक-दो बार खोलने से बिजली का बिल अचानक बढ़ जाएगा। असली फर्क लंबे समय तक दरवाजा खुला रखने और बार-बार खोलने की आदत से पड़ सकता है।

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सिर्फ दरवाजा ही नहीं, इन चीजों पर भी दें ध्यान

फ्रिज की बिजली खपत पर सिर्फ दरवाजा खोलने का असर नहीं पड़ता। अगर दरवाजे की रबर ठीक से चिपक नहीं रही है या उसमें गैप बन गया है तो ठंडी हवा बाहर निकल सकती है। ऐसे में फ्रिज को तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

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