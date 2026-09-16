प्रेशर कुकर का ढक्कन धोने के बाद भी देता है बदबू? इस छोटे हिस्से की सफाई भूल जाते हैं ज्यादातर लोग

1 of 5 प्रेशर कुकर के ढक्कन से नहीं जा रही बदबू? - फोटो : AI







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प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोज होता है। दाल बनानी हो, चावल पकाने हों या सब्जी जल्दी तैयार करनी हो, कुकर काम आसान कर देता है। लेकिन कई बार इसे धोने के बाद भी ढक्कन से अजीब सी गंध आती रहती है। खासकर जब कुकर में दाल, मसालेदार सब्जी या कोई तेज खुशबू वाला खाना बनाया गया हो। ऐसे में लोग ढक्कन को दो-तीन बार साबुन से धोते हैं, फिर भी गंध पूरी तरह नहीं जाती। दरअसल इसकी वजह ढक्कन की ऊपर वाली सतह हमेशा नहीं होती। ढक्कन में लगे कुछ छोटे हिस्सों की सफाई पर ध्यान कम जाता है और वहीं खाने की गंध और चिकनाई फंस सकती है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 प्रेशर कुकर के ढक्कन से नहीं जा रही बदबू? - फोटो : AI

सबसे ज्यादा अनदेखी होती है रबर की सील

कुकर के ढक्कन के अंदर एक रबर की सील लगी होती है। यही रबर ढक्कन को ठीक से बंद रखने में मदद करती है। खाना पकाते समय भाप और खाने की खुशबू इसके आसपास पहुंच सकती है। अगर सील को निकालकर अच्छी तरह साफ और सुखाया नहीं जाता, तो उसमें गंध बनी रह सकती है। पुरानी या ज्यादा इस्तेमाल की गई रबर में भी खाने की गंध कुछ समय तक रह सकती है। इसलिए सिर्फ ढक्कन के ऊपर साबुन लगाकर धो देना काफी नहीं होता।

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सील के नीचे और किनारे भी करें साफ

कई लोग रबर को लगाए हुए ही ढक्कन धो देते हैं। इससे रबर के नीचे का हिस्सा और उसके किनारे पूरी तरह साफ नहीं हो पाते। वहां तेल या खाने के छोटे कण रह सकते हैं और बाद में बदबू की वजह बन सकते हैं। इसलिए कुकर साफ करते समय, अगर आपके कुकर के मॉडल में रबर सील निकालने की अनुमति है, तो उसे सावधानी से निकालकर अलग से धोएं। ढक्कन के उस हिस्से को भी साफ करें जहां रबर लगी रहती है। इसके बाद दोनों को अच्छी तरह सुखाकर ही वापस लगाएं।

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4 of 5 Pressure Cooker Gasket - फोटो : AI

ढक्कन धोने के बाद तुरंत बंद करके न रखें

कुकर धोने के बाद उसे तुरंत बंद करके रखने की आदत भी गंध को बनाए रख सकती है। अगर ढक्कन या रबर में थोड़ी नमी रह गई और कुकर बंद कर दिया गया तो अंदर हवा का आना-जाना कम हो जाता है। इससे बची हुई खाने की गंध ज्यादा देर तक महसूस हो सकती है। धोने के बाद कुकर और ढक्कन को कुछ समय खुला रखकर अच्छी तरह सूखने दें। खासकर रबर सील को सूखने का मौका दें।

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