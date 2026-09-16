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प्रेशर कुकर का ढक्कन धोने के बाद भी देता है बदबू? इस छोटे हिस्से की सफाई भूल जाते हैं ज्यादातर लोग

Wed, 16 Sep 2026 05:07 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 16 Sep 2026 05:07 PM IST
सार

Pressure Cooker Lid: प्रेशर कुकर को धोने के बाद भी अगर ढक्कन से दाल-सब्जी या मसालों जैसी गंध आती है तो इसकी वजह सिर्फ ढक्कन की सफाई नहीं है। ढक्कन में लगी रबर की सील और उसके आसपास के छोटे हिस्सों में खाने की भाप और चिकनाई रह जाने से गंध बनी रह सकती है।
 

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Pressure Cooker Lid Still Smells After Washing This Small Part May Be the Reason
प्रेशर कुकर के ढक्कन से नहीं जा रही बदबू? - फोटो : AI

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोज होता है। दाल बनानी हो, चावल पकाने हों या सब्जी जल्दी तैयार करनी हो, कुकर काम आसान कर देता है। लेकिन कई बार इसे धोने के बाद भी ढक्कन से अजीब सी गंध आती रहती है। खासकर जब कुकर में दाल, मसालेदार सब्जी या कोई तेज खुशबू वाला खाना बनाया गया हो। ऐसे में लोग ढक्कन को दो-तीन बार साबुन से धोते हैं, फिर भी गंध पूरी तरह नहीं जाती। दरअसल इसकी वजह ढक्कन की ऊपर वाली सतह हमेशा नहीं होती। ढक्कन में लगे कुछ छोटे हिस्सों की सफाई पर ध्यान कम जाता है और वहीं खाने की गंध और चिकनाई फंस सकती है। तो आइए जानते हैं।

Pressure Cooker Lid Still Smells After Washing This Small Part May Be the Reason
प्रेशर कुकर के ढक्कन से नहीं जा रही बदबू? - फोटो : AI

 सबसे ज्यादा अनदेखी होती है रबर की सील
कुकर के ढक्कन के अंदर एक रबर की सील लगी होती है। यही रबर ढक्कन को ठीक से बंद रखने में मदद करती है। खाना पकाते समय भाप और खाने की खुशबू इसके आसपास पहुंच सकती है। अगर सील को निकालकर अच्छी तरह साफ और सुखाया नहीं जाता, तो उसमें गंध बनी रह सकती है। पुरानी या ज्यादा इस्तेमाल की गई रबर में भी खाने की गंध कुछ समय तक रह सकती है। इसलिए सिर्फ ढक्कन के ऊपर साबुन लगाकर धो देना काफी नहीं होता।

Pressure Cooker Lid Still Smells After Washing This Small Part May Be the Reason
प्रेशर कुकर के ढक्कन से नहीं जा रही बदबू? - फोटो : AI

सील के नीचे और किनारे भी करें साफ
कई लोग रबर को लगाए हुए ही ढक्कन धो देते हैं। इससे रबर के नीचे का हिस्सा और उसके किनारे पूरी तरह साफ नहीं हो पाते। वहां तेल या खाने के छोटे कण रह सकते हैं और बाद में बदबू की वजह बन सकते हैं। इसलिए कुकर साफ करते समय, अगर आपके कुकर के मॉडल में रबर सील निकालने की अनुमति है, तो उसे सावधानी से निकालकर अलग से धोएं। ढक्कन के उस हिस्से को भी साफ करें जहां रबर लगी रहती है। इसके बाद दोनों को अच्छी तरह सुखाकर ही वापस लगाएं।

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Pressure Cooker Gasket - फोटो : AI

ढक्कन धोने के बाद तुरंत बंद करके न रखें
कुकर धोने के बाद उसे तुरंत बंद करके रखने की आदत भी गंध को बनाए रख सकती है। अगर ढक्कन या रबर में थोड़ी नमी रह गई और कुकर बंद कर दिया गया तो अंदर हवा का आना-जाना कम हो जाता है। इससे बची हुई खाने की गंध ज्यादा देर तक महसूस हो सकती है। धोने के बाद कुकर और ढक्कन को कुछ समय खुला रखकर अच्छी तरह सूखने दें। खासकर रबर सील को सूखने का मौका दें।

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Pressure Cooker Safety Tips - फोटो : AI

हर बार तेज क्लीनर की जरूरत नहीं
गंध हटाने के लिए हर बार बहुत तेज क्लीनर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सामान्य बर्तन धोने वाले साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह सफाई करना काफी होता है। रबर सील पर बहुत तेज केमिकल या खुरदुरी चीज रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे रबर खराब हो सकती है। अगर रबर में लगातार गंध बनी रहती है, वह ढीली हो गई है, उसमें दरार दिख रही है या कुकर ठीक से बंद नहीं हो रहा तो सिर्फ सफाई के बजाय सील को बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है। सही सील के लिए कुकर के मॉडल के मुताबिक कंपनी द्वारा बताई गई रबर ही इस्तेमाल करें। इसलिए अगली बार कुकर धोते समय सिर्फ चमकते ढक्कन को देखकर संतुष्ट न हों। असली सफाई उस छोटे रबर वाले हिस्से की भी जरूरी है, जहां खाने की गंध सबसे ज्यादा देर तक टिक सकती है।

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