बारिश गई तो पंखा, एसी और कूलर को यूं ही न छोड़ें, वरना अगली बार हो सकती है बड़ी दिक्कत

1 of 5 मॉनसून खत्म होते ही इन 3 चीजों के साथ कर लें ये काम - फोटो : AI







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बारिश का मौसम खत्म होते ही घर में एसी और कूलर का इस्तेमाल कम होने लगता है। कई लोग मौसम बदलते ही इन्हें बंद करके वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से इन उपकरणों के अंदर गंदगी और नमी जमा हो सकती है। ऐसे में लंबे समय तक बंद रखने से अगली बार चलाते समय बदबू या दूसरी परेशानी आ सकती है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं।

2 of 5 मॉनसून खत्म होते ही इन 3 चीजों के साथ कर लें ये काम - फोटो : एआई जनरेटेड

पंखे को सिर्फ बंद करके न छोड़ें

लिंग फैन या टेबल फैन पर बारिश के मौसम में धूल जल्दी चिपकती है। पंखा बंद करने से पहले उसके ब्लेड और आसपास की धूल साफ कर लें। अगर पंखे पर नमी है तो उसे अच्छी तरह सूखने दें। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है तो पंखे को साफ और सूखी हालत में रखना बेहतर है।

3 of 5 मॉनसून खत्म होते ही इन 3 चीजों के साथ कर लें ये काम - फोटो : एआई जनरेटेड

एसी को भी एक बार जरूर साफ करें

मॉनसून के बाद एसी का फिल्टर साफ करना जरूरी है। बारिश के दौरान धूल और नमी की वजह से फिल्टर पर गंदगी जमा हो सकती है। गंदा फिल्टर एयरफ्लो को प्रभावित कर सकता है और एसी को कमरे को ठंडा करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। फिल्टर साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही वापस लगाएं। एसी को लंबे समय के लिए बंद करने से पहले कुछ देर केवल फैन मोड पर चलाना भी मददगार हो सकता है, ताकि अंदर की बची हुई नमी कम हो सके। हालांकि मॉडल के हिसाब से तरीका अलग हो सकता है, इसलिए जरूरत हो तो कंपनी की गाइड भी देख लें।

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4 of 5 मॉनसून खत्म होते ही इन 3 चीजों के साथ कर लें ये काम - फोटो : अमर उजाला

कूलर को ऐसे ही बंद करना पड़ सकता है भारी

कूलर के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान पानी और नमी पर देना चाहिए। मौसम बदलने पर कूलर का पानी निकाल दें और टैंक को अच्छी तरह साफ करके सुखाएं। कूलिंग पैड में भी गंदगी या नमी बची हो तो उसे साफ करके सूखने दें। गीला कूलर लंबे समय तक बंद रखने पर बदबू की परेशानी दे सकता है।

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