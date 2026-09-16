काम की बात: सेब खरीदते समय न करें ये 4 गलतियां, जानें सही सेब चुनने का आसान तरीका

सेब खरीदते समय कौन सी चीजें देखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

बाजार से सेब खरीदते समय अक्सर लोग उसकी चमक और लाल रंग देखकर उसे अच्छा मान लेते हैं। हालांकि, सिर्फ रंग देखकर सेब की ताजगी का अंदाजा लगाना सही तरीका नहीं है।





अगर आप भी बाजार से सेब खरीदते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे खराब, ज्यादा पका या चोट लगा हुआ सेब खरीदने से बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं सेब खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...