बात टू-व्हीलर की: बाइक लंबे समय से खड़ी है? चलाने से पहले इन 4 चीजों को जरूर करें चेक

लंबी बाइक को चलाने से पहले क्या चीजें चेक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Bike Tips: आज के समय में लोग जितना कार चलाना पसंद करते हैं, उतना ही लोग टू-व्हीलर यानी बाइक चलाना भी पसंद करते हैं। पर अगर आपकी बाइक कई दिनों या हफ्तों से खड़ी है, तो उसे चलाने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करें।





पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी बाइक कई दिनों तक या लंबे समय से खड़ी है तो आपको उसे चलाने से पहले किन चीजों को चेक करना चाहिए? चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...