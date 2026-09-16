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चार्जर का गर्म होना नॉर्मल है या खतरे की घंटी? छूकर ऐसे पहचानें फर्क

Wed, 16 Sep 2026 04:42 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 16 Sep 2026 04:42 PM IST
सार

Phone Charger Get Hot: मोबाइल चार्ज करते समय चार्जर का थोड़ा गर्म होना आम बात है। खासकर फास्ट चार्जिंग के दौरान चार्जर और फोन दोनों का तापमान बढ़ सकता है। लेकिन अगर चार्जर इतना गर्म हो जाए कि उसे छूना मुश्किल लगे, बार-बार चार्जिंग बंद हो या जलने जैसी गंध आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
 

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Why Does a Phone Charger Get Hot Normal Heat vs Overheating Signs
चार्जर गर्म होते ही न करें नजरअंदाज - फोटो : AI

मोबाइल को चार्ज करते समय चार्जर घर की बिजली को फोन की जरूरत के हिसाब से कम वोल्टेज वाली बिजली में बदलता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी ऊर्जा गर्मी के रूप में निकलती है। इसलिए चार्जर का हल्का गर्म होना अपने आप में किसी खराबी का संकेत नहीं है। फास्ट चार्जिंग में ज्यादा पावर तेजी से फोन तक पहुंचती है। इसलिए सामान्य चार्जिंग के मुकाबले गर्मी थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। सैमसंग भी बताता है कि चार्जिंग के दौरान फोन और पावर एडाप्टर दोनों का तापमान बढ़ना सामान्य हो सकता है।तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।  

Why Does a Phone Charger Get Hot Normal Heat vs Overheating Signs
चार्जर गर्म होते ही न करें नजरअंदाज - फोटो : Adobe stock

कितना गर्म होना नॉर्मल माना जाए?
चार्जर का हल्का गर्म या गुनगुना होना आम तौर पर चिंता की बात नहीं है। इसे हाथ लगाने पर गर्म महसूस किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में इसे छूना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहां कोई एक तय तापमान बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग चार्जर, फास्ट चार्जिंग की क्षमता, कमरे का तापमान और फोन के इस्तेमाल के हिसाब से गर्मी अलग हो सकती है। अगर फोन या चार्जर का तापमान ज्यादा बढ़ता है तो कई डिवाइस खुद चार्जिंग की रफ्तार कम कर देते हैं या कुछ समय के लिए चार्जिंग रोक देते हैं।

Why Does a Phone Charger Get Hot Normal Heat vs Overheating Signs
चार्जर गर्म होते ही न करें नजरअंदाज - फोटो : Adobe stock

इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें
अगर चार्जर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हाथ लगाने में परेशानी हो रही है या उससे अजीब गंध आ रही है तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें। इसी तरह प्लग, केबल या चार्जिंग पोर्ट के पास असामान्य गर्मी महसूस हो तो भी सावधान रहें। कटे-फटे या खराब केबल और घटिया या नकली चार्जर भी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रमाणित या कंपनी के भरोसेमंद चार्जर और केबल इस्तेमाल करने की सलाह देता है।

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Why Does a Phone Charger Get Hot Normal Heat vs Overheating Signs
चार्जर गर्म होते ही न करें नजरअंदाज - फोटो : Adobe Stock

चार्जर को ठंडा रखने के लिए क्या करें?
चार्जिंग के समय चार्जर को तकिए, कंबल या किसी बंद जगह के नीचे न रखें। उसे खुली और हवादार जगह पर रखें। मोबाइल चार्ज करते समय लगातार गेम खेलना, वीडियो चलाना या बहुत ज्यादा काम करना भी फोन को गर्म कर सकता है और चार्जिंग धीमी हो सकती है। अगर चार्जर लगातार गर्म हो रहा है तो पहले उसे निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद दूसरे भरोसेमंद चार्जर और केबल से जांच करें। समस्या बार-बार हो रही है तो चार्जर या फोन के चार्जिंग पोर्ट की जांच कराना बेहतर है।

 

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