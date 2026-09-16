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बारिश होते ही घर में क्यों आने लगते हैं छोटे कीड़े? इन 5 जगहों पर सबसे पहले दें ध्यान

Wed, 16 Sep 2026 11:42 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 16 Sep 2026 11:42 AM IST
सार

Insects Increase in Homes: बारिश के बाद बढ़ी नमी और पानी के कारण कई छोटे कीड़े अपने पुराने ठिकानों से निकलकर घर की सूखी, अंधेरी और नम जगहों में छिपने लगते हैं। रसोई, सिंक के नीचे, गमलों, बाथरूम और दरवाजे-खिड़की की दरारों पर खास ध्यान देना चाहिए।
 

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Why Ants and Small Insects Increase in Homes After Rain

बारिश के बाद अगर घर में अचानक चींटियां, छोटे कीड़े या दूसरे रेंगने वाले कीड़े ज्यादा नजर आने लगें तो हर बार इसकी वजह गंदगी नहीं होती। बारिश के दौरान नमी बढ़ने और जमीन में पानी भरने से कई कीड़े अपने पुराने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं। घर के अंदर उन्हें सूखी जगह, खाना और नमी मिल जाती है, इसलिए वे यहीं छिपने लगते हैं। घर की कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इनका ठिकाना बनना आसान हो जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Why Ants and Small Insects Increase in Homes After Rain
Kitchen Vastu Tips - फोटो : adobe stock

रसोई के कोने में बढ़ जाती हैं चींटियां
रसोई में चीनी, बिस्किट, आटा, फल या खाने की छोटी-सी मात्रा भी चींटियों को आकर्षित कर सकती है। बारिश के बाद नमी के कारण अगर खाने के टुकड़े या चिपचिपा पदार्थ फर्श पर रह जाए तो चींटियां वहां जल्दी पहुंच सकती हैं। इसलिए किचन प्लेटफॉर्म और फर्श को साफ और सूखा रखना जरूरी है।

Why Ants and Small Insects Increase in Homes After Rain
sink सिंक - फोटो : AI Generated

सिंक के नीचे की जगह पर दें ध्यान
सिंक के नीचे अक्सर पाइप के आसपास नमी बनी रहती है। बारिश के दिनों में यह नमी और बढ़ सकती है। अंधेरी और नम जगह छोटे कीड़ों के छिपने के लिए सही होती है। अगर सिंक के नीचे सामान रखा है तो उसे समय-समय पर हटाकर जगह को अच्छी तरह सुखाएं।

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Why Ants and Small Insects Increase in Homes After Rain
बाथरूम वास्तु शास्त्र - फोटो : Adobe stock

दरवाजे और खिड़की के पास भी आ सकते हैं कीड़े
बारिश के बाद बाहर की मिट्टी और आसपास की नमी बढ़ने से छोटे कीड़े घर में आने के लिए दरवाजे और खिड़कियों के आसपास की छोटी दरारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जहां नीचे या किनारे गैप हो, वहां से कीड़े अंदर आ सकते हैं। इन जगहों की सफाई के साथ गैप को बंद करना भी मददगार हो सकता है।

बाथरूम के कोनों को न छोड़ें
बाथरूम में लगातार नमी रहने के कारण कुछ छोटे कीड़े यहां भी दिखाई दे सकते हैं। फर्श और कोनों में पानी जमा न रहने दें और इस्तेमाल के बाद जगह को जितना हो सके सूखा रखें।

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Why Ants and Small Insects Increase in Homes After Rain
Bedroom - फोटो : freepik

क्या करें?
बारिश के बाद घर में कीड़े कम रखने के लिए सबसे जरूरी है कि खाना खुला न छोड़ें, फर्श और किचन को सूखा रखें, पानी जमा न होने दें और घर की छोटी दरारों पर ध्यान दें। अगर कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या बार-बार लौट रहे हैं तो सिर्फ सफाई करने के बजाय उनके आने की जगह ढूंढना ज्यादा जरूरी है।

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