ईपीएफओ कर्मचारी ध्यान दें: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, पीएफ में क्या बदला और क्या नहीं; यहां जानें

Government New PF Rules Cabinet Decision: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ कटौती की अनिवार्य सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।





इस फैसले के बाद जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) मिलाकर 25,000 रुपये तक है, उनका पीएफ कटना अब अनिवार्य हो जाएगा। इस फैसले से देश के 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा, जिससे उनके बुढ़ापे का सहारा और बचत दोनों मजबूत होंगे। अब आइए आपके मन में उठ रहे मुख्य सवालों के जवाब बेहद आसान भाषा में समझते हैं।