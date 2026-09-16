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ईपीएफओ कर्मचारी ध्यान दें: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, पीएफ में क्या बदला और क्या नहीं; यहां जानें

Wed, 16 Sep 2026 05:14 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 16 Sep 2026 05:14 PM IST
सार

EPFO Wage Limit Increased to 25000: सरकार ने इपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे लगभग 51 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है। बता दें कि अब जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 25000 रुपये से कम उसका पीएफ कटना अनिवार्य हो गया है। इस फैसले के बाद बहुत से लोगों के मन में कई सवाल हैं, आइए उनके जवाब जानते हैं।

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EPFO Wage Limit Hike: Government Increases PF Wage Ceiling to Rs 25,000 know in hindi
ईपीएफओ वेज लिमिट में बढ़ोतरी - फोटो : AI

Government New PF Rules Cabinet Decision: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ कटौती की अनिवार्य सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। 



इस फैसले के बाद जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) मिलाकर 25,000 रुपये तक है, उनका पीएफ कटना अब अनिवार्य हो जाएगा। इस फैसले से देश के 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा, जिससे उनके बुढ़ापे का सहारा और बचत दोनों मजबूत होंगे। अब आइए आपके मन में उठ रहे मुख्य सवालों के जवाब बेहद आसान भाषा में समझते हैं।
EPFO Wage Limit Hike: Government Increases PF Wage Ceiling to Rs 25,000 know in hindi
पीएफ में सरकार ने क्या बदलाव किया है? - फोटो : EPFO

पीएफ में सरकार ने क्या बदलाव किया है?

  • सरकार ने पीएफ अंशदान की अनिवार्य सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। 
  • पहले 15,000 रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ कटना अनिवार्य नहीं था।
  • मगर अब 25,000 रुपये तक बेसिक और डीए पाने वाले सभी नए कर्मचारियों का पीएफ कटना कानूनन जरूरी हो गया है।
EPFO Wage Limit Hike: Government Increases PF Wage Ceiling to Rs 25,000 know in hindi
किस-किस को मिलेगा इस नए फैसले का फायदा? - फोटो : AdobeStock

किस-किस को मिलेगा इस नए फैसले का फायदा?

  • इस फैसले का सीधा फायदा उन 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,001 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है और अब तक उनका पीएफ नहीं कटता था।
  • इसके अलावा कंपनी को भी इन कर्मचारियों के खाते में बराबर का योगदान देना होगा।
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EPFO Wage Limit Hike: Government Increases PF Wage Ceiling to Rs 25,000 know in hindi
किसको इस बदलाव का फायदा नहीं मिलेगा? - फोटो : AdobeStock

किसको इस बदलाव का फायदा नहीं मिलेगा?

  • जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 25,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए यह अनिवार्य श्रेणी में नहीं आएगा।
  • हालांकि, अगर उनकी कंपनी और वे खुद चाहें तो आपसी सहमति से स्वैच्छिक आधार पर अपना पीएफ कटवा सकते हैं।
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क्या आपका पीएफ कटेगा या नहीं, कैसे जानें? - फोटो : Adobe Stock

क्या आपका पीएफ कटेगा या नहीं, कैसे जानें?

  • इसे जानने के लिए अपनी सैलरी स्लिप में 'बेसिक पे' और 'महंगाई भत्ता' का जोड़ देखें। 
  • अगर यह कुल राशि 25,000 रुपये या उससे कम है और आपकी कंपनी ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड है, तो अब से आपका पीएफ कटना पूरी तरह तय है।
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