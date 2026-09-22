पानी की बोतल हमेशा कार में छोड़ देते हैं? खासकर धूप में खड़ी कार में इस आदत से बचें

गर्मी हो या रोज का सफर, बहुत से लोग कार में पानी की बोतल रखना जरूरी समझते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो सकती है जब बोतल कई घंटों या कई दिनों तक कार में ही पड़ी रहे। खासकर अगर कार तेज धूप में खड़ी है तो अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में पानी की बोतल को कार में छोड़ने की आदत से बचना बेहतर है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी?
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धूप में खड़ी कार में बढ़ जाती है गर्मी
कार के शीशे बंद होने पर धूप की गर्मी अंदर फंसती रहती है। इसकी वजह से थोड़ी देर में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो सकता है। अगर पानी की बोतल भी उसी कार में रखी है तो वह भी काफी गर्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में बोतल को लंबे समय तक कार में छोड़ने के बजाय उसे बाहर निकाल लेना ज्यादा ठीक रहता है।
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पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी?
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प्लास्टिक की बोतल को लेकर क्यों रखें सावधानी
प्लास्टिक की हर बोतल एक जैसी नहीं होती और सिर्फ गर्म होने से यह कहना सही नहीं है कि बोतल का पानी तुरंत जहरीला हो जाएगा। लेकिन तेज गर्मी में लंबे समय तक रखी बोतल से बचना फिर भी समझदारी है। खासकर एक बार इस्तेमाल होने वाली पतली प्लास्टिक की बोतलों को बार-बार इस्तेमाल करना भी सही आदत नहीं है।
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बोतल में बैक्टीरिया बढ़ने का भी खतरा
अगर बोतल को बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता तो उसके मुंह और ढक्कन के आसपास बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। बोतल को गर्म कार में छोड़ने के साथ अगर सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जाए तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतल को नियमित रूप से धोना जरूरी है।
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कार में बोतल कहां रखें?
अगर सफर के दौरान पानी की जरूरत है तो बोतल कार में रख सकते हैं, लेकिन उसे कई घंटों तक धूप में छोड़ने से बचें। कोशिश करें कि बोतल ऐसी जगह रहे जहां सीधे धूप न पड़ रही हो। सफर खत्म होने के बाद बोतल को कार से बाहर निकाल लें। अगर पानी काफी देर तक गर्म कार में पड़ा रहा है तो उसकी जगह ताजा पानी लेना बेहतर रहेगा। एक छोटी सी आदत बदलकर आप पानी को ज्यादा साफ-सुथरा रखने के साथ बोतल की भी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। खासकर गर्म दिनों में कार को लंबे समय के लिए धूप में खड़ा करते समय पानी की बोतल अंदर छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है।
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