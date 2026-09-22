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पानी की बोतल हमेशा कार में छोड़ देते हैं? खासकर धूप में खड़ी कार में इस आदत से बचें

Tue, 22 Sep 2026 04:07 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 22 Sep 2026 04:07 PM IST
सार

Water Bottle: अगर आप भी कार में पानी की बोतल रखकर भूल जाते हैं तो इस आदत को बदलना बेहतर है। खासकर तेज धूप में खड़ी कार के अंदर तापमान काफी बढ़ सकता है। ऐसे में बोतल और पानी को लंबे समय तक कार में छोड़ना सही नहीं माना जाता।

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Leaving a Water Bottle in Your Car Avoid Keeping It in a Hot Sun Parked Car
पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी? - फोटो : AI

गर्मी हो या रोज का सफर, बहुत से लोग कार में पानी की बोतल रखना जरूरी समझते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो सकती है जब बोतल कई घंटों या कई दिनों तक कार में ही पड़ी रहे। खासकर अगर कार तेज धूप में खड़ी है तो अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में पानी की बोतल को कार में छोड़ने की आदत से बचना बेहतर है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Leaving a Water Bottle in Your Car Avoid Keeping It in a Hot Sun Parked Car
पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी? - फोटो : Freepik

धूप में खड़ी कार में बढ़ जाती है गर्मी
कार के शीशे बंद होने पर धूप की गर्मी अंदर फंसती रहती है। इसकी वजह से थोड़ी देर में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो सकता है। अगर पानी की बोतल भी उसी कार में रखी है तो वह भी काफी गर्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में बोतल को लंबे समय तक कार में छोड़ने के बजाय उसे बाहर निकाल लेना ज्यादा ठीक रहता है।

Leaving a Water Bottle in Your Car Avoid Keeping It in a Hot Sun Parked Car
पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी? - फोटो : Freepik

प्लास्टिक की बोतल को लेकर क्यों रखें सावधानी
प्लास्टिक की हर बोतल एक जैसी नहीं होती और सिर्फ गर्म होने से यह कहना सही नहीं है कि बोतल का पानी तुरंत जहरीला हो जाएगा। लेकिन तेज गर्मी में लंबे समय तक रखी बोतल से बचना फिर भी समझदारी है। खासकर एक बार इस्तेमाल होने वाली पतली प्लास्टिक की बोतलों को बार-बार इस्तेमाल करना भी सही आदत नहीं है।

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Leaving a Water Bottle in Your Car Avoid Keeping It in a Hot Sun Parked Car
पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी? - फोटो : Freepik

बोतल में बैक्टीरिया बढ़ने का भी खतरा
अगर बोतल को बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता तो उसके मुंह और ढक्कन के आसपास बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। बोतल को गर्म कार में छोड़ने के साथ अगर सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जाए तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतल को नियमित रूप से धोना जरूरी है।

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पानी की बोतल कार में छोड़ना पड़ सकता है भारी? - फोटो : Adobe Stock

कार में बोतल कहां रखें?
अगर सफर के दौरान पानी की जरूरत है तो बोतल कार में रख सकते हैं, लेकिन उसे कई घंटों तक धूप में छोड़ने से बचें। कोशिश करें कि बोतल ऐसी जगह रहे जहां सीधे धूप न पड़ रही हो। सफर खत्म होने के बाद बोतल को कार से बाहर निकाल लें। अगर पानी काफी देर तक गर्म कार में पड़ा रहा है तो उसकी जगह ताजा पानी लेना बेहतर रहेगा। एक छोटी सी आदत बदलकर आप पानी को ज्यादा साफ-सुथरा रखने के साथ बोतल की भी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। खासकर गर्म दिनों में कार को लंबे समय के लिए धूप में खड़ा करते समय पानी की बोतल अंदर छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है।

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