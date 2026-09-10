हरितालिका तीज पर जरूर चढ़ाएं ये 16 विशेष पत्तियां, जानें 10 सर्वोषधि, पूजन विधि और 9 कड़े नियम

आजन्म निबाहने का संकल्प: यह व्रत एक बार प्रारंभ करने के बाद जीवनभर रखना होता है। यदि स्त्री अत्यंत अस्वस्थ या असमर्थ हो, तो उनके स्थान पर उनके पति या अन्य सुहागन स्त्री इस व्रत को पूरा कर सकती है। पूजा का संक्षिप्त विधान: पूजा स्थल पर चौकी रखकर केले के पत्ते बिछाएं और मिट्टी के शिव-पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री और शिवजी को धोती-अंगोछा अर्पित कर षोडशोपचार पूजा करें। कथा सुनने के बाद रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर, हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। कथा श्रवण का नियम: पूजन के दौरान हरितालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा सुनना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत का मुख्य उद्देश्य: सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं योग्य एवं मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु यह अनुष्ठान करती हैं। लोक-मान्यताएं व नियम पालन: लोक-परंपराओं में यह माना जाता है कि इस कठोर व्रत के दौरान नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके।