लकी राशि: तीन साल बाद हरतालिका तीज पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते

1 of 5 हरतालिका तीज 2026 4 राशियों की चमकेगी किस्मत - फोटो : AI







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हरतालिका तीज इस बार सिर्फ व्रत और पूजा के लिहाज से ही खास नहीं रहने वाली है, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी इसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रही है। लंबे समय बाद तीज के दिन कई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद रहेंगे, जबकि बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में अपनी-अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। इतना ही नहीं, इस बार हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार करीब तीन साल बाद तीज पर ऐसा संयोग बन रहा है।



ग्रहों की इस अनुकूल स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ के लिए यह समय नई शुरुआत और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। विशेष रूप से दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ने के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह ग्रह संयोग शुभ साबित हो सकता है।



हरतालिका तीज 2026: सुहागिन महिलाएं राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दांपत्य जीवन में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

ग्रहों की इस अनुकूल स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ के लिए यह समय नई शुरुआत और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। विशेष रूप से दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ने के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह ग्रह संयोग शुभ साबित हो सकता है।

2 of 5 मिथुन राशि - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति करियर में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।

नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, पद परिवर्तन या बेहतर अवसर मिल सकता है।

कामकाज में बदलाव की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

आय बढ़ाने के नए माध्यम बनने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है।

सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है।

आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, वहीं दांपत्य जीवन में भी आपसी समझ और प्रेम बढ़ने की संभावना है।

फैसले लेते समय आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का आकलन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : अमर उजाला

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हरतालिका तीज का ग्रह संयोग आर्थिक परेशानियों को कम करने वाला साबित हो सकता है।

रुका हुआ धन मिलने या आय के स्रोत में सुधार होने की संभावना है।

लंबे समय से चल रही आर्थिक अड़चनें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं।

इस दौरान भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश या बचत से जुड़ी नई योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ दे सकते हैं।

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5 of 5 मकर राशि - फोटो : अमर उजाला