फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar

लकी राशि: तीन साल बाद हरतालिका तीज पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Wed, 09 Sep 2026 03:39 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस बार हरतालिका तीज के दिन कई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह ग्रह संयोग शुभ साबित हो सकता है।
 

विज्ञापन
Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar
हरतालिका तीज 2026 4 राशियों की चमकेगी किस्मत - फोटो : AI

हरतालिका तीज इस बार सिर्फ व्रत और पूजा के लिहाज से ही खास नहीं रहने वाली है, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी इसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रही है। लंबे समय बाद तीज के दिन कई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद रहेंगे, जबकि बुध कन्या, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में अपनी-अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। इतना ही नहीं, इस बार हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार करीब तीन साल बाद तीज पर ऐसा संयोग बन रहा है।



ग्रहों की इस अनुकूल स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ के लिए यह समय नई शुरुआत और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। विशेष रूप से दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ने के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह ग्रह संयोग शुभ साबित हो सकता है।

हरतालिका तीज 2026: सुहागिन महिलाएं राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दांपत्य जीवन में बनी रहेगी सुख-समृद्धि
 
Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar
मिथुन राशि - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

  • मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति करियर में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। 
  • नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी, पद परिवर्तन या बेहतर अवसर मिल सकता है। 
  • कामकाज में बदलाव की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। 
  • आय बढ़ाने के नए माध्यम बनने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। 
  • सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

 

Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar
सिंह राशि - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

  • सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। 
  • आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। 
  • परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, वहीं दांपत्य जीवन में भी आपसी समझ और प्रेम बढ़ने की संभावना है। 
  • फैसले लेते समय आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का आकलन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar
वृश्चिक राशि - फोटो : अमर उजाला

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हरतालिका तीज का ग्रह संयोग आर्थिक परेशानियों को कम करने वाला साबित हो सकता है। 
  • रुका हुआ धन मिलने या आय के स्रोत में सुधार होने की संभावना है। 
  • लंबे समय से चल रही आर्थिक अड़चनें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं। 
  • इस दौरान भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश या बचत से जुड़ी नई योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है। 
  • आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ दे सकते हैं।
विज्ञापन
Hartalika Teej 2026 grah sanyog lucky zodiac signs mithun singh vrishabh makar
मकर राशि - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि

  • मकर राशि वालों के लिए हरतालिका तीज का यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। 
  • लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। 
  • नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। 
  • आर्थिक रूप से भी समय अच्छा रह सकता है और धन प्राप्ति के नए साधन सामने आ सकते हैं।
  • कोई नई योजना शुरू करने या निवेश की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है।


बुधादित्य राजयोग 2026: सूर्य और बुध बनाएंगे खास युति, 10 दिनों तक इन 4 राशि के लिए रहेंगे आर्थिक उन्नति के योग

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed