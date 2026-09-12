गणेश चतुर्थी 2026: गणपति की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय, जानें किसके लिए क्या चढ़ाना शुभ

गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता गणेश की विधिवत पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता के मार्ग खुलते हैं। यदि इस पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार गणपति को प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो पूजा का विशेष फल प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है। अलग-अलग राशियों के स्वभाव और ग्रह प्रभाव के अनुसार गणेश जी को अलग सामग्री अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। आइए जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार गणेश चतुर्थी पर कौन सा उपाय करना शुभ माना जाता है।