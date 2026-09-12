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गणेश चतुर्थी 2026: गणपति की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय, जानें किसके लिए क्या चढ़ाना शुभ

Sat, 12 Sep 2026 03:42 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

मान्यता है कि अलग-अलग राशियों के स्वभाव और ग्रह प्रभाव के अनुसार गणेश जी को अलग सामग्री अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। आइए जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार गणेश चतुर्थी पर कौन सा उपाय करना शुभ माना जाता है।

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Ganesh chaturthi 2026 rashi anusar upay meen to mesh zodiac sign puja vidhi ganesh chaturthi remedies
गणेश चतुर्थी 2026 उपाय - फोटो : AI

गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता गणेश की विधिवत पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता के मार्ग खुलते हैं। यदि इस पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार गणपति को प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो पूजा का विशेष फल प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है। अलग-अलग राशियों के स्वभाव और ग्रह प्रभाव के अनुसार गणेश जी को अलग सामग्री अर्पित करने की परंपरा बताई गई है। आइए जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार गणेश चतुर्थी पर कौन सा उपाय करना शुभ माना जाता है।



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मेष राशि - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

  • मेष राशि के जातक गणेश जी को लाल रंग के पुष्प और मोदक अर्पित कर सकते हैं। 
  • भगवान गणेश से अपने कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करें। 
  • मान्यता है कि इससे कामकाज और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

 
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वृषभ राशि - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि

  • वृषभ राशि वालों के लिए गणपति को सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 
  • पूजा के दौरान दूध और पंचामृत से भगवान गणेश का अभिषेक करें। 
  • धार्मिक मान्यता के अनुसार यह उपाय घर में शांति बनाए रखने और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व सामंजस्य बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
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मिथुन राशि - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

  • मिथुन राशि के जातक गणेश जी को दुर्वा और हरे रंग की मिठाई अर्पित करें। 
  • पूजा के समय आर्थिक परेशानियों और धन से जुड़ी रुकावटों को दूर करने की कामना करें। 
  • मान्यता है कि इस उपाय से धन संबंधी अड़चनें कम हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के रास्ते खुल सकते हैं।

 
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कर्क राशि - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

  • कर्क राशि के जातकों को गणपति को नारियल और दूध से तैयार मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 
  • पूजा के दौरान मानसिक शांति और सकारात्मक सोच की प्रार्थना करें। 
  • मान्यता है कि इससे तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

 
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