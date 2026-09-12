Hartalika Teej Daan: हरतालिका तीज हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुखी दांपत्य जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी वजह से हरतालिका तीज को प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। व्रत और पूजा के अलावा इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को उपयोगी वस्तुएं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।
हरतालिका तीज पर इन चीजों का करें दान, तरक्की के खुलेंगे रास्ते
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 12:03 PM IST
सार
हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन पूजा-पाठ और व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि तीज पर कुछ शुभ चीजों का दान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जानिए हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।
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