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हरतालिका तीज 2026: सुहागिन महिलाएं राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दांपत्य जीवन में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

Wed, 09 Sep 2026 02:46 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 02:46 PM IST
सार

मान्यता है कि हरतालिका तीज पर अपनी राशि के अनुकूल वस्तुओं का दान करने से ग्रहों की अनुकूलता बढ़ सकती है और दांपत्य जीवन में प्रेम, सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रह सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक किस राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना चाहिए।

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hartalika teej 2026 rashi anusar daan hartalika teej par kya daan karna chahiye
हरतालिका तीज कर राशि अनुसार - फोटो : AI

हरतालिका तीज का व्रत आते ही सुहागिन महिलाओं के बीच पूजा और तैयारियों की रौनक बढ़ जाती है। हाथों में मेहंदी, सोलह श्रृंगार और माता पार्वती की भक्ति से जुड़ा यह पर्व केवल व्रत रखने तक सीमित नहीं है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।



ज्योतिषीय मान्यता में हर राशि का संबंध अलग-अलग ग्रहों से माना जाता है। इसी आधार पर कुछ वस्तुओं का दान राशि के अनुसार करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर अपनी राशि के अनुकूल वस्तुओं का दान करने से ग्रहों की अनुकूलता बढ़ सकती है और दांपत्य जीवन में प्रेम, सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रह सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक किस राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर किन चीजों का दान करना चाहिए।
 
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मेष राशि - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि के जातक हरतालिका तीज पर तांबे के बर्तन, गुड़ और लाल रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और करियर में तरक्की के रास्ते खोलने में सहायक होता है।
 

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वृषभ राशि - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र, दूध, चांदी की वस्तुएं और शक्कर का दान शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनने और परिवार में सुख-शांति बनाए रखने की मान्यता है।
 

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मिथुन राशि - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक हरे कपड़े, मूंग की दाल और तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इससे बुद्धि का विकास होता है और संतान से जुड़ा सुख प्राप्त हो सकता है।
 

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कर्क राशि - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दूध, चांदी के पात्र, मोती और सफेद मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होती है।
 

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