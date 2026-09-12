पितृ पक्ष 2026: बिना पंडित और कम सामग्री में घर पर करें श्राद्ध, जानें सरल विधि

1 of 8 पितृ पक्ष 2026 - फोटो : amar ujala







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पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण का समय माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब श्राद्ध के लिए पंडित उपलब्ध नहीं हो पाते या पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री जुटाना संभव नहीं होता। ऐसे में लोग सोचते हैं कि पितरों के निमित्त कर्म कैसे किया जाए। धार्मिक परंपराओं में श्राद्ध की विस्तृत विधि और मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि, यदि किसी कारण से पूरी विधि संभव न हो तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सरल तरीके से पितरों का स्मरण, जल तर्पण और अन्न अर्पण किया जा सकता है। आइए जानते हैं पितृ पक्ष में घर पर सरल रूप से क्या किया जा सकता है।

2 of 8 पितृ पक्ष - फोटो : adobe stock

पितृ पक्ष 2026 कब से शुरू होगा?

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर, शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी। इसके बाद 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध शुरू होगा और अलग-अलग तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। पितृ पक्ष का समापन 10 अक्तूबर 2026, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। जिन पितरों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है।

3 of 8 पंडित उपलब्ध न हों तो क्या करें? - फोटो : freepik

पंडित उपलब्ध न हों तो क्या करें?

श्राद्ध कर्म की विस्तृत वैदिक या पारंपरिक विधि के लिए आचार्य या पुरोहित की सहायता लेना उचित माना जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से पंडित उपलब्ध नहीं हैं, तो पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए सरल तर्पण किया जा सकता है। इसके लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और घर में साफ-सुथरी एवं शांत जगह पर बैठें। जिस पूर्वज का स्मरण करना है, उन्हें मन में याद करें और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। इसके बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार जल अर्पित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो इस दिन घर में सात्विक भोजन तैयार करें और भोजन का एक हिस्सा पितरों के निमित्त अलग रखें।

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4 of 8 कम सामग्री में कैसे करें तर्पण? - फोटो : adobe stock

कम सामग्री में कैसे करें तर्पण? श्राद्ध के लिए यदि आपके पास सभी पूजन सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सरल तर्पण के लिए साफ जल और काले तिल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक स्वच्छ पात्र में जल लें और उसमें थोड़े काले तिल डालें।

इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें।

जिन लोगों को तर्पण की पारंपरिक मंत्र-विधि मालूम हो, वे अपनी परंपरा के अनुसार उसका पालन कर सकते हैं।

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5 of 8 श्राद्ध वाले दिन सुबह स्नान करके पूजा या तर्पण के लिए साफ स्थान तैयार करें। - फोटो : adobe stock