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मन्नत पूरी होने पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना श्रद्धा है या रिश्वत? जानिए धार्मिक और सामाजिक सच

Thu, 10 Sep 2026 12:58 PM IST
ज्योति मेहरा शैली प्रकाश
शैली प्रकाश Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 10 Sep 2026 12:58 PM IST
सार

मन्नत पूरी होने पर कई लोग मंदिरों में प्रसाद, सोना या चांदी चढ़ाने को 'रिश्वत' या सौदेबाजी मानते हैं। हालांकि, हिंदू संस्कृति के अनुसार यह ईश्वर के प्रति मनुष्य की श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

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भगवान को चढ़ावा चढ़ाना क्या सौदेबाजी है? - फोटो : AI

कुछ लोग मंदिरों में मन्नत पूरी होने पर प्रसाद, सोना या चांदी चढ़ाने को 'रिश्वत' या सौदेबाजी मानते हैं। हालांकि, हिंदू धर्म, संस्कृति और मनोविज्ञान के अनुसार यह रिश्वत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति मनुष्य की श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। इसे विस्तार से निम्नलिखित श्रेणियों के माध्यम से समझा जा सकता है।



1. 'रिश्वत' और 'दान/प्रसाद' में बुनियादी अंतर

  • रिश्वत: यह किसी व्यक्ति से अनुचित काम कराने या स्वार्थ पूर्ति के लिए दिया जाने वाला प्रलोभन है, जिसमें सौदेबाजी की भावना होती है।
  • प्रसाद और दान: ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। मन्नत पूरी होने पर हम जो अर्पित करते हैं, वह सौदेबाजी नहीं बल्कि केवल धन्यवाद (कृतज्ञता) व्यक्त करने का एक भाविक माध्यम है।
     
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आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण - फोटो : adobe stock

2. आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण

  • आस्था और कृतज्ञता: भक्त मानते हैं कि जीवन, स्वास्थ्य और सफलता ईश्वर की कृपा का परिणाम हैं। अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश ईश्वर को अर्पित करना आभार जताने का तरीका है।
  • अहंकार और मोह का त्याग: सोना या चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करने से मन में धन के प्रति मोह और अहंकार कम होता है तथा यह भाव पुष्ट होता है कि "जो मेरा है, वह भी मूल रूप से ईश्वर का ही दिया हुआ है।"
  • प्रसाद का वास्तविक अर्थ: 'प्रसाद' का अर्थ कृपा या प्रसन्नता है। मंदिर में चढ़ाया गया मिष्ठान या फल ईश्वर के भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रिय वस्तु के समर्पण के लिए होता है, जिसे बाद में सभी भक्तों में बांट दिया जाता है।
  • शास्त्रों का प्रमाण (भगवद्गीता 9.26): भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति" (जो मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ)। यहाँ मुख्य बात भाव और भक्ति की है, वस्तु के मूल्य की नहीं।

 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (मन्नत का प्रभाव) - फोटो : AI

3. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (मन्नत का प्रभाव)

  • मनोबल और विश्वास: कठिन समय में मन्नत (संकल्प) माँगना व्यक्ति के मानसिक साहस और आशा को बनाए रखता है।
  • प्रतिज्ञा पूर्ति: मन्नत पूरी होने पर संकल्प पूरा करना व्यक्ति को कृतघ्न होने से बचाता है और उसमें यह विनम्रता बनाए रखता है कि उसकी सफलता में ईश्वर की कृपा शामिल थी।
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सामाजिक और मानवीय महत्व - फोटो : adobestock

4. सामाजिक और मानवीय महत्व

  • लोक कल्याण: मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और दान का उपयोग अन्नक्षेत्र (मुफ्त भोजन), अस्पताल, स्कूल, गौशालाओं और असहायों की सहायता के लिए किया जाता है।
  • धरोहर संरक्षण: प्राचीन मंदिरों का रख-रखाव और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा भी इसी दान से संभव होती है।

 
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आलोचना का दृष्टिकोण (क्यों उठता है सवाल?) - फोटो : AI

5. आलोचना का दृष्टिकोण (क्यों उठता है सवाल?)

  • शर्तिया सोच या सौदेबाजी: जब कोई व्यक्ति यह सोचकर मन्नत माँगता है कि "काम होने पर ही चढ़ावा चढ़ाऊँगा", तो आलोचक इसे एक प्रकार की सौदेबाजी मान लेते हैं।
  • शुद्ध भक्ति बनाम शर्त: संत और दार्शनिक स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति निष्काम और शर्तहीन होती है। ईश्वर को किसी वस्तु का लालच नहीं दिया जा सकता; उन्हें केवल सच्चा प्रेम और शुद्ध भाव चाहिए।

मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा या दान देना ईश्वर से किया गया कोई लेन-देन नहीं है। यह मनुष्य की अहंकार-मुक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। यदि दान के पीछे का भाव शुद्ध है और वह धन समाज व जरूरतमंदों के काम आ रहा है, तो वह सबसे बड़ा पुण्य कर्म है।


शैली प्रकाश 

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