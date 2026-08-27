कल रक्षा बंधन पर किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण और कब बांधे राखी ? जानें कितने बजे शुरू होगा सूतक काल

1 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को देशभर में रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के प्रेम को समर्पित यह पर्व कई शुभ संयोगों के बीच रहेगा। लेकिन इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है। इस अवधि में राखी बांधने से लेकर पूजा-पाठ करने तक के शुभ कार्यों को करने से बचने की मान्यता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर लगने जा रहे इस ग्रहण को लेकर यह जानना जरूरी हो गया है कि क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में पड़ेगा? क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने के समय में कोई बदलाव करना होगा? आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : अमर उजाला

क्या रक्षाबंधन पर पड़ेगा ग्रहण का असर ?

इस साल 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा। ग्रहण का समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए किसी भी तरह के नियम और सूतक दोनों ही मान्य नहीं होंगे। देशभर में बिना किसी बाधा के रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य तरीके से मनाया जा सकेगा।

रक्षा बंधन पर कितने बजे खत्म होगा चंद्र ग्रहण और कब लगेगा सूतक काल, जानें इनका समय

3 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : adobe stock

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : AI

रक्षाबंधन 2026 के तीन खास मुहूर्त

28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

दूसरा-सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 10 मिनट तक।

तीसरासुबह 9 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक।



रक्षाबंधन 2026: राशि के अनुसार बहन को दें ये खास तोहफा, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

विज्ञापन

5 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : Freepik