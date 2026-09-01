क्यों मनाई जाती है हरछठ, जानिए व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा

हरछठ का त्योहार इस बार बुधवार, 2 सितंबर 2026 को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहर हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजन-अर्चन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा होती है। ऐसे में इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम की पूजा-अर्चना होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर वर्ष भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व है। हर षष्ठी व्रत को ललही छठ और चंदन छठ के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान बललाम के विशेष अस्त्र हल और मूसल की पूजा करने का विधान होता है। इसमें व्रती महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना के लिए व्रत रखती हैं। हरषष्ठी के दिन माताएं महुआ का दातून या फिर महुआ खाने की परंपरा होती है।

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