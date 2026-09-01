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Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण क्यों चुराते थे माखन? दही हांडी के पीछे है बाल लीला का खास राज
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:30 PM IST
सार
Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सबसे मनमोहक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीकृष्ण के माखन चुराने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? जानें दही हांडी और कृष्ण की इस बाल लीला का खास महत्व।
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krishna janmashtami 2026
- फोटो : amar ujala
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Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उनकी मनमोहक बाल लीलाओं का स्मरण किया जाता है। इनमें माखन चोरी की लीला सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नटखट कान्हा का गोपियों के घर जाकर माखन चुराना और दही की हांडी फोड़ना आज भी भक्तों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन क्या श्रीकृष्ण वास्तव में माखन खाने के लिए ही उसे चुराते थे? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनकी इस लीला में प्रेम, भक्ति और आत्मीयता का गहरा संदेश छिपा है।
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श्रीकृष्ण को क्यों कहा जाता है माखन चोर?
भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को उनकी चंचल और मनमोहक लीलाओं के लिए जाना जाता है। ब्रज में बाल गोपाल अक्सर गोपियों के घर पहुंच जाते थे और वहां रखे माखन-दही को अपने सखाओं के साथ मिलकर निकाल लेते थे। इसी कारण उन्हें प्रेम से ‘माखन चोर’ कहा जाने लगा। धार्मिक कथाओं में बताया जाता है कि श्रीकृष्ण के घर में भी माखन-दही की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उनके लिए दूसरे घरों से माखन चुराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही बात उनकी इस लीला को साधारण चोरी से अलग करती है। भक्त परंपरा में इसे भगवान और उनके भक्तों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध का प्रतीक माना गया है।
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माखन चोरी के पीछे छिपा है भक्ति का संदेश
- फोटो : instagram
माखन चोरी के पीछे छिपा है भक्ति का संदेश
माखन दूध को मथकर प्राप्त किया जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक दृष्टि से माखन को हृदय की शुद्धता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस तरह दूध को मथने के बाद उसका सार यानी माखन सामने आता है, उसी तरह साधना, भक्ति और भगवान के निरंतर स्मरण से मनुष्य के भीतर छिपा प्रेम भी प्रकट होता है। इस दृष्टि से श्रीकृष्ण का माखन चुराना केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि भक्त के निर्मल हृदय को अपने प्रेम में समेट लेने का संकेत माना जाता है। यानी कान्हा को माखन से ज्यादा अपने भक्तों का प्रेम प्रिय था।
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गोपियों के घर ही क्यों जाते थे कान्हा?
- फोटो : adobe stock
गोपियों के घर ही क्यों जाते थे कान्हा?
ब्रज की गोपियां कृष्ण की बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थीं। वे प्रतिदिन दूध-दही से माखन तैयार करती थीं और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती थीं। मान्यता है कि गोपियों का मन हमेशा कृष्ण के स्मरण में लगा रहता था। जब कृष्ण उनके घर माखन चुराने पहुंचते, तो उनकी शिकायतें भी कहीं न कहीं कान्हा के प्रति प्रेम को व्यक्त करती थीं। वे यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत करतीं, लेकिन मन ही मन उनके दोबारा आने की प्रतीक्षा भी करती थीं। इस तरह माखन चोरी की लीला ने कृष्ण और ब्रजवासियों के बीच आत्मीयता को और गहरा किया।
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दही हांडी का कृष्ण की बाल लीला से क्या संबंध है
- फोटो : freepik
दही हांडी का कृष्ण की बाल लीला से क्या संबंध है?
जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। इसमें ऊंचाई पर दही या माखन से भरी हांडी बांधी जाती है और लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे फोड़ने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसका संबंध कृष्ण की उसी बाल लीला से है जिसमें वे अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंचाई पर रखे माखन-दही के मटके तक पहुंचते थे। गोपियां माखन को ऊंचाई पर रख देती थीं ताकि नटखट कान्हा उसे आसानी से न निकाल सकें। लेकिन कृष्ण अपनी टोली के साथ मिलकर मटके तक पहुंचने का उपाय खोज लेते थे। दही हांडी की परंपरा इसी चंचल लीला की याद दिलाती है।
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