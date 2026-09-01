सितंबर में मनाए जाएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, जानें जन्माष्टमी-गणेश चतुर्थी से लेकर हरतालिका तीज तक पूरी लिस्ट
September Vrat Tyohar List 2026: सितंबर महीने में कई बड़े व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे। इस दौरान जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज जैसे प्रमुख पर्वों की रौनक देखने को मिलेगी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण व्रत-त्योहारों का भी संयोग रहेगा।
विस्तार
September Vrat Tyohar List 2026: सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस माह कई बड़े व्रत-त्योहारों का संयोग बनेगा। सबसे पहले जन्माष्टमी का पर्व देशभर में मनाया जाएगा। इसके बाद हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी संग गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा। वहीं, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का उपवास भी इसी महीने रखा जाएगा। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से यह महीना बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख व्रत और त्योहारों का संयोग भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर माह में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी सूची।
|तारीख
|दिन
|व्रत/त्योहार
|2 सितंबर 2026
|बुधवार
|हल षष्ठी
|4 सितंबर 2026
|शुक्रवार
|श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
|7 सितंबर 2026
|सोमवार
|अजा एकादशी
|11 सितंबर 2026
|शुक्रवार
|भाद्रपद अमावस्या
|14 सितंबर 2026
|सोमवार
|हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव का शुभारंभ
|15 सितंबर 2026
|मंगलवार
|ऋषि पंचमी व्रत
|17 सितंबर 2026
|गुरुवार
|ज्येष्ठा गौरी/गौरी पूजा
|19 सितंबर 2026
|शनिवार
|राधाष्टमी
|22 सितंबर 2026
|मंगलवार
|परिवर्तिनी एकादशी व्रत
|23 सितंबर 2026
|बुधवार
|वामन जयंती और वामन अवतार प्राकट्य दिवस
|25 सितंबर 2026
|शुक्रवार
|अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन
|26 सितंबर 2026
|शनिवार
|भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद मास का समापन और पितृ पक्ष का प्रारंभ
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कृष्ण जन्माष्टमी 2026
इस साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर होगी। इस तिथि का समापन 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट पर होगा। तिथि के अनुसार, 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।
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हरतालिका तीज व्रत 2026
हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 13 सितंबर को सुबह 7 बजकर 08 मिनट से प्रारंभ होगी जो 14 सितंबर 2026 को सुबह 07 बजकर 06 मिनट पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा।