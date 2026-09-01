सितंबर में मनाए जाएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, जानें जन्माष्टमी-गणेश चतुर्थी से लेकर हरतालिका तीज तक पूरी लिस्ट

September Vrat Tyohar List 2026: सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस माह कई बड़े व्रत-त्योहारों का संयोग बनेगा। सबसे पहले जन्माष्टमी का पर्व देशभर में मनाया जाएगा। इसके बाद हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी संग गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा। वहीं, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का उपवास भी इसी महीने रखा जाएगा। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से यह महीना बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख व्रत और त्योहारों का संयोग भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर माह में पड़ने वाले प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी सूची।

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