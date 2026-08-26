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रक्षा बंधन पर कितने बजे खत्म होगा चंद्र ग्रहण और कब लगेगा सूतक काल, जानें इनका समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:34 AM IST
सार
Grahan Time on Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन के दिन ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि, क्या रक्षा बंधन के दिन चंद्र ग्रहण के कारण राखी बांधने पर भी कोई रोक रहेगी ? आइए इसके बारे में जानते हैं।
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Grahan Time on Raksha Bandhan 2026
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Grahan Time on Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षा बंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के संयोग के कारण राखी बांधने को लेकर लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इस दौरान पूजा-पाठ और अन्य मांगलिक कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रहण के दौरान भाई को राखी बांधी जा सकती है या नहीं। मान्यता है कि ग्रहण के समय शुभ कार्य करने से उनकी सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए राखी बांधने के लिए ग्रहण के समय और इससे जुड़े नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षा बंधन के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय, इसकी अवधि और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में।
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Grahan Time on Raksha Bandhan 2026
- फोटो : AI
रक्षा बंधन 2026
पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026, गुरुवार को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से होगी। इस तिथि का समापन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा।
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चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा। इसका समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर माना जा रहा है। यानी ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे 38 मिनट रहेगी। हालांकि, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। साथ ही किसी भी तरह के कोई भी नियम मान्य नहीं होंगे। ऐसे में भारत में पूरे दिन बिना किसी बाधा के रक्षा बंधन का पर्व मना सकेंगे।
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Grahan Time on Raksha Bandhan 2026
- फोटो : adobe stock
रक्षाबंधन 2026 के तीन खास मुहूर्त
28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
दूसरा-सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 10 मिनट तक।
तीसरासुबह 9 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक।
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- फोटो : amar ujala
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