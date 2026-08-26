रक्षाबंधन 2026: राशि के अनुसार बांधें राखी, मजबूत होगी भाई-बहन के रिश्ते की डोर

1 of 13 भाई की राशि के अनुसार बांधें राखी - फोटो : AI

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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती है। ज्योतिष में रंगों का भी विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक राशि के लिए कुछ विशेष रंग शुभ बताए गए हैं। मान्यता है कि राशि के अनुकूल रंग की राखी बांधने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और अपनापन और मजबूत होता है। ऐसे में इस रक्षाबंधन आप अपने भाई की राशि के अनुसार राखी के रंग का चुनाव कर सकती हैं। इससे राखी केवल प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भाई के लिए शुभकामना और सकारात्मकता का प्रतीक भी बन सकती है।





2 of 13 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष- यदि आपके भाई की राशि मेष है तो रक्षाबंधन के दिन आप उन्हें लाल, पीले, हरे और सुनहरे रंग की राखी बांधें।





3 of 13 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

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