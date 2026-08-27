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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के दिन कब रहेगा राहुकाल? क्या चंद्र ग्रहण से बदल जाएगा राखी बांधने का समय

Thu, 27 Aug 2026 10:51 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 27 Aug 2026 10:51 AM IST
सार

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस बार पर्व के दिन राहुकाल और आंशिक चंद्र ग्रहण होने से राखी बांधने के शुभ समय को लेकर लोगों में असमंजस है। जानें राहुकाल और ग्रहण का रक्षाबंधन पर क्या असर पड़ेगा और राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा।

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Raksha Bandhan 2026 Know the Rahu Kaal Timing and Impact of the Lunar Eclipse on Rakhi
Chandra Grahan on Raksha Bandhan 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। भाई-बहन के प्रेम और विश्वास से जुड़ा यह पर्व हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन इस बार तिथि को लेकर एक खास ज्योतिषीय स्थिति बन रही है। रक्षाबंधन के दिन राहुकाल भी रहेगा, जिसे धार्मिक मान्यताओं में शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा इसी दिन साल का अंतिम आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि राहुकाल के दौरान राखी बांधनी चाहिए या नहीं और चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन के पर्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य की राय और रक्षाबंधन पर राहुकाल व चंद्र ग्रहण से जुड़े जरूरी नियम।

Raksha Bandhan 2026 Know the Rahu Kaal Timing and Impact of the Lunar Eclipse on Rakhi
रक्षाबंधन पर राहुकाल का समय - फोटो : Adobe stock

राहुकाल का समय
28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन के दिन राहुकाल सुबह 10:31 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में राहुकाल को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में बहनों के लिए बेहतर रहेगा कि वे राहुकाल शुरू होने से पहले ही भाई की कलाई पर राखी बांध दें। इसके लिए सुबह 9:48 बजे से पहले राखी बांधना शुभ माना गया है।

Raksha Bandhan 2026 Know the Rahu Kaal Timing and Impact of the Lunar Eclipse on Rakhi
Raksha Bandhan 2026 - फोटो : अमर उजाला

चंद्र ग्रहण 2026 का असर
इस बार रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होने के कारण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जिस स्थान पर ग्रहण नजर नहीं आता, वहां आमतौर पर सूतक और ग्रहण से संबंधित धार्मिक नियम लागू नहीं माने जाते। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण को लेकर विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहनें सामान्य रूप से भाई को राखी बांध सकती हैं।

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Raksha Bandhan 2026 Know the Rahu Kaal Timing and Impact of the Lunar Eclipse on Rakhi
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त - फोटो : अमर उजाला

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए दो शुभ समय बताए गए हैं। पहला और सबसे बेहतर मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधना शुभ और फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से सुबह राखी नहीं बांध पाएं, तो दोपहर 12:14 बजे से 1:05 बजे तक अभिजीत मुहूर्त भी विकल्प के तौर पर मौजूद रहेगा। हालांकि सुबह के शुभ समय में ही राखी बांधना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि दोपहर के आसपास राहुकाल का समय पड़ रहा है। इसलिए बहनों के लिए सुबह का मुहूर्त सबसे सुविधाजनक और शुभ विकल्प माना जा रहा है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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